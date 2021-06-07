三級延到6／28醫護不意外！憂1關鍵沒守住「警戒恐繼續延長」

▲信義區週末如空城。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣新冠本土確診數居高不下，目前全台累計有260人染疫病逝，平均死亡率為2.1%。行政院長蘇貞昌今（7）日上午拍板，確定三級警戒延長至6/28，同時停課到暑假。醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》隨後也PO文「這個宣布完全不意外」，認為若社區持續傳播，恐繼續延長三級警戒。

行政院表示，針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：「延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6/28，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。」

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》隨後也發文，表示對於三級警戒延長至6/28完全不意外，「如果社區傳播持續，三級繼續延長也是很有可能的」。並再次呼籲，疫苗輪到你就去打，所有人都要持續落實個人防疫，避免不必要的移動，特別是跨區域的長距離移動更是大忌。

全台三級警戒延長至6/28、學生停課到暑假，網路上家長們哀鴻遍野。對於該項政策延長，網友們則認為，「關鍵14天！很重要」、「從每日確診人數趨勢其實能看出目前的防疫策略有其限制，延長時間加上進一步的策略調整有其必要」、「疫苗打完也是要等兩個禮拜才會慢慢有效，不要一堆人又跑出去就好」、「就怕有人關不住」、「我斷言接種率沒過半之前，不可能解除三級警戒」、「疫情還在燒當然不可能解封啊！還是會有喜歡拜訪朋友的亂跑的」。