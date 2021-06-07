停課到暑假衝擊學生「期末評量」　教團憂12歲以下孩童安置成問題

▲教團憂繼續停課「期末評量」會是一個問題。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

行政院今（7日）拍板，三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。全國家長團體聯盟認為，原本師生都認為遠距教學只是短期的，但現在要持續，甚至下學期開學後也可能繼續的情況，政府必須思考師生是否能從中具體各自有所展現，且12歲以下小孩28日後的安置也是令人憂心。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，遠距學習到學期結束，基於疫情專業考量，家長一定尊重，只是孩子要繼續遠距學習，恐怕要請政府多花一點心思，因過去幾週很多家長、師生認為這一切只是「短期措施」，撐過就好，實際情況是雙方都沒辦法很認真在遠距上「教與學」到真正的東西。

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彭淑燕表示，疫情暑假後會不會結束是問號，政府要思考遠距學習品質，並嚴肅面對且有相關規範，以老師部分來看，要怎麼去得知他們是真的有認真教學？對學生最重要的是，以往升學都是以「考試」作為依據，及在校成績跟學習成果，但遠距學習是否有一套具體標準，未來又有何依歸採計？這些都是馬上會面臨到難題。

全教總副秘書長兼高中職委員會主委張瓊方說，繼續停課最大影響是，學生的「期末評量」，教育部應提醒各級學校如何處理，尤其高中牽涉到升學，會有「公平性問題」，因此必須有相關注意事項，讓各地方政府去遵循。

另外，彭淑燕認為，雖現在停課，但12歲以下孩童若家中真的沒人照顧，還是能到學校，只是以前暑假安親班會開，現在疫情都不開了，眼前會出現的問題就是「安置」。全國家長團體聯盟指出，有些老師仍很不熟悉遠距教學，建議政府能開線上課程，統一讓老師知道怎麼做，同時了解學生未來評量如何施行，引進國外經驗也沒關係。