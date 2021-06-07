大學指考延不延後「考生都好苦」！教團憂：心理上有不確定感

▲政府目前表示「大學指考如期舉行」。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

行政院今（7日）拍板，三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，由於7月3 日至5日就是大學指考，各界關心是否影響屆時考試日程，政府目前表示「大學指考如期舉行」，全教總認為，延不延後對學生來說都有種不確定感。

全教總副秘書長兼高中職委員會主委張瓊方說，繼續停課最大影響是，學生的「期末評量」，教育部應提醒各級學校如何處理，尤其高中牽涉到升學，會有「公平性問題」，因此必須有相關注意事項，讓各地方政府去遵循。至於指考，張瓊方認為，指揮中心已提到會讓大考中心相關事務人員約3000人列入疫苗施打的優先順序，這也是一個方式，加上這一年來，也陸續辦過許多考試，是否要延期則要看指揮中心評估疫情是不是嚴重到防疫措施都阻止不了。

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張瓊方表示，延不延後對這屆指考生都會很辛苦，心理上會有一種不確定感外，若真的疫情嚴重到延後，到時大考中心是否能租借到這麼多考場也是個問題，因為學校平時不是空在那，有很多事情要處理，如工程等都早早排定，因此要不要延後有一很大關鍵是「行政事務」，大考中心能不能即時去處理，這會是一個延期重要考量。

張瓊方強調，依照大考中心作業模式了解，這是一個關於「公平性」問題，雖對學生而言是懸而未解，但相信不會有什麼太大的影響。