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南投「加零」破功　32歲女直播主足跡曝！無法確定感染源

記者高堂堯／南投報導

南投縣今天新增1名新冠肺炎確診案例（案9150）、連2天「加零」破功，為平時於彰化租屋居住的32歲女子，於南投草屯鎮的「黛西直播工作室」上班，其足跡多半在草屯鎮郵局、便利商店等，也曾開車至彰化永靖鄉，南投縣衛生局不排除感染源來自彰化的可能性，已把資料轉予彰化縣衛生局協請進一步疫調。

▲在南投縣工作的女直播主確診。（圖／南投縣政府提供）

▲在南投縣工作的女直播主確診。（圖／南投縣政府提供）

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南投縣衛生局指出，這位女子平時住在芬園鄉嘉興村租屋處，5月31日因發燒、咳嗽和喉嚨不適，自行前往南投縣內醫院就醫，昨（1）日核酸（PCR）檢測為陽性，今日確診，目前就醫治療中。

▲在南投縣工作的確診女直播主足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲▼在南投縣工作的確診女直播主足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲在南投縣工作的彰化縣籍女性直播網購工作者確診。（圖／南投縣政府提供）

就南投衛生局公布的足跡圖觀察，案9150在5月15日至6月1日間，每天上午8時至下午4時會到草屯鎮虎山路的黛西直播工作室上班，下午就會到碧山路郵局寄送網購物品，也曾到碧山路的7-11合廣門市、仁愛街的聖維尼西點麵包店和全家便利商店草屯敦和店購物；5月15、16日曾開車經名間鄉彰南路，通過八卦山隧道前往彰化永靖鄉。

南投衛生局目前匡列該女子的接觸者計45名，皆為南投縣民並已完成採檢，所幸結果報告都為陰性，現全數居家隔離中，並請另61名間接接觸者實施自我健康監測；衛生局呼籲民眾若於5月17日至21日間有向黛西工作室購買商品，到貨後務必先用漂白水或75%酒精消毒後再拆封，以確保自身健康安全，也將針對個案公共活動史啟動草屯鎮全區清潔消毒。

▲在南投縣工作的彰化縣籍女性直播網購工作者確診。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局提醒民眾網購收貨時做好自主健康管理。（圖／南投縣政府提供）

而在5月30日公布的「埔里鎮家族群聚」確診案7929、案7930、案8076、案8077等4人，南投衛生局指共匡列接觸者18人，核酸(PCR)檢測結果全為陰性，將居家隔離至6月12日止；另匡列自主健康管理22人，自主健康管理至6月12日止，目前狀況穩定。
 

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