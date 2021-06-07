三級警戒延長「學校停課到暑假」　爸媽崩潰：無法再請下去了

▲政院拍板三級警戒延長至28日，各級學校也配合停止到校上課至暑假，讓媽媽們崩潰了。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌7日上午拍板，確定三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。消息一出，許多家長都超想哭，臉書育兒相關社團還可以看到媽媽們崩潰發文，「啊啊啊啊啊啊啊！！！！姊妹們！酒買起來放了啊」、「媽媽們要撐住」、「絕對會吃到破產！」

行政院表示，針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：「延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不少媽媽忍不住發文為彼此打氣。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）

政策一公布，馬上有爸媽自暴自棄地笑說，「笑著笑著，我就哭了」、「前兩週我就醉一次了（不是茫，是真的醉了）」、「媽媽們加油！！！！！！酒+手搖杯喝起來！！！（乾杯」、「酒拿出來吧」、「不能上班，又沒補助，要坐吃山空了」、「家長們，尖叫聲～～～～～」、「爸媽要上班，家裡又沒人可照顧的……真的無法再請假下去～哀號啊！」

還有媽媽直嘆，「孩子默默換上制服，他說『好想上學喔！』媽媽也好希望你能去上學喔」、「請問今年升小一的家長，目前確定延到六月底，想跟先生討討論，是否直接從幼兒園辦退學，等孩子9月讀書。不知道其他家長是否有一樣的規劃。」

也有網友擔憂道，「這下很多父母們都吃土了，這比5月還慘耶！5月停止上課日是9天，現在整個6月都停課到6/28，等於整個6月都要輪流請假顧小孩了，雙薪家庭的父母覺得金錢壓力很大」、「自5/17～6/28扣除週休及假日，家長至少就必須請30工作天的不支薪防疫照顧假，多少勞工家庭可以支撐啊？」