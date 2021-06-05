北屯家族21確診只剩她　女兒求病危母堅強！8字回答超心酸

▲北屯家族群聚關係圖。（圖／市府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件累計21例確診，日前傳出首例死亡個案，為78歲筍農李老先生，李老奶奶因此意志消沉，血氧不足轉重症，李家兒子因為無法幫爸爸辦後事，哭求市議員曾朝榮協助。李家唯一沒隔離女兒勸母親要堅強，母親卻告訴她，「有萬一就不要急救！」令人鼻酸。

台中78歲李姓筍農因新冠重症，日前死亡，成為台中首起死亡案例。「怕見了會更難過」而放棄跟老爺爺見最後一面的李老奶奶，知道先生離世了，意志消沉，血氧不穩定轉重症，並簽署DNR（放棄急救）；而原本在檢疫旅館隔離的李家長媳也傳出喪失味覺，轉送醫院治療中。

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由於新冠肺炎死者依法需在24小時內火化，但李家一家9口染疫，全被隔離或收治住院，唯一沒被隔離的姊姊又在苗栗，老父親離世時，全家沒人能協助處理後續喪葬事宜，李家二子心急如焚哭著打電話給市議員曾朝榮求助，在曾朝榮奔走、協助募款下，才幫助李家完成李老先生後事。

李家女兒今天也談到，爸爸過世後，她趕快趕回台中處理後事，想去醫院探視媽媽不成，只能用電話關心，鼓勵她不要放棄。但媽媽卻告訴她，「有萬一就不要急救！」讓她十分心疼，而爸媽結婚50多年，還領到市府的金婚獎，沒想到被疫情天人永隔。

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