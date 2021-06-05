快訊／台中＋9...霧峰3大3小染疫最小4歲　餐廳老闆無症狀妻也中

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝市府直播）

記者李忠憲／台中報導

台中市5日新增9例本土確診個案，其中包括6例霧峰、2例清水、1例梧棲，都是家庭群聚感染，年紀最小的是4歲男童。市長盧秀燕表示，市府已掌握案例足跡，並匡列相關接觸者，也加強清消相關足跡。另也顯示「家庭防疫新生活運動」非常重要，呼籲居家兩人以上佩戴口罩、不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染。

市長盧秀燕今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，由衛生局長曾梓展對今日本土確診個案及公共場所足跡一一說明。案10654、10867、10868、10869、10980和10981為霧峰區家庭群聚感染，累積6人確診。其中，案10654、10867均於霧峰區一品現炒餐廳工作，兩人為夫妻，案10654為41歲女性，在餐廳5月21日至23日店休以及24日開業後至今未至店裡幫忙，30日出現症狀並到診所就醫，6月2日至醫院採檢後確診。

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案10867為44歲男性，無新冠肺炎相關症狀，5月21日至23日店休在家，5月24日餐廳開始營業，6月1日、2日早上至霧峰區光復新村市場取貨，1日也曾至建國市場停車場取貨，因妻子3日確診，匡列採檢後確診。

案10869為霧峰區38歲女性，從事套房出租業，案10867的妹妹，跟哥哥一家同住，平常幫忙照顧就讀幼兒園與國小的姪女及外甥。5月19日學校停課後和姪女及外甥等家人搬回埔里老家，經常往返霧峰跟埔里兩地，28日出現症狀，當日曾至台新銀行大里分行、甲友文具行、霧峰水餃娟、麻古茶坊(霧峰中正店)及7-11易鴻門市，6月2日曾至老賴茶棧台中霧峰店，3日因大嫂(案10654)確診而前往醫院採檢後確診。

另案10868為就讀霧峰區某幼兒園6歲女童、案10980為就讀國小三年級9歲女童、案10981為就讀霧峰區某幼兒園4歲男童，均為姑姑(案10869)的外甥、姪女，5月19日學校停課後，和家人搬回埔里老家，經常往返霧峰跟埔里兩地，大多時間都在家中，6月3日因姑姑確診匡列為接觸者安排採檢，6月4日報告確診。

此外，昨日公布的清水區、梧棲區家庭感染案分別增加2例和1例。案10653、10866為清水區家庭感染，累積4人確診。其中案10653為清水區51歲男性，案10467的先生，在雲林某工廠擔任高級工程師，6月1日開始出現症狀，妻子及小女兒(案10468)於6月3日確診，因此被匡列為接觸者居家隔離及安排採檢，經檢驗確診，其職場、宿舍及交通車部分由雲林縣衛生局調查中。

案10866則為清水區22歲女性，就讀北部某大學，為案10653、10467的女兒，5月16日學校停課後搭乘507次莒光號返家，19日出現症狀至診所就醫，25日至外婆家用餐，31日至全聯(清水鰲峰店)購物，6月1日至清水第一公有零售市場購物，當日得知學校有人確診，6月3日因母親、妹妹陸續出現症狀，三人一同就醫快篩，個案快篩陰性，後續匡列為接觸者並安排採檢，經PCR檢驗確診。

案10979為梧棲區家庭感染群聚相關，累積4人確診。個案為西屯區47歲男性藥師，案10466的兒子，於診所擔任藥師，5月22日出現症狀，22日至6月2日晚上有到中央公園運動，全程佩戴口罩，因妹妹(案10360)、媽媽(案10465)及爸爸(案10466)陸續確診被匡列為接觸者，採檢後確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。

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