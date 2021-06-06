全台防疫宅家e起吃好筍　新北健康三寶「綠竹筍」清涼上市

▲新北綠竹筍e易購專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍、綠竹筍香腸等多樣產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每年6月是新北健康三寶「綠竹筍」盛產季節，綠竹筍清脆的口感總是炎炎夏日必定品嚐的消暑聖品，隨著最近全台疫情嚴峻，新北市政府農業局整合線上多家新北綠竹筍網購平台，直接跟農夫買、樂品食尚、產區農會等平台，方便消費者依不同需求訂購產區的鮮筍及相關加工品，讓民眾疫情期間宅在家，也能品嘗新北好筍。

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產季為6-9月，種植面積約2328公頃、年產量1萬2757公噸，每年產值可達17億元。主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山；新北綠竹筍品質優良，深受肯定，在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數。

▲新北健康三寶「綠竹筍」。

因全國疫情拉警報，確診者日漸增加，讓大眾人心惶惶，不敢出門，因此農業局為讓民眾在家也能品嘗鮮美的新北好筍，整合許多線上平台包括直接跟農夫買、樂品食尚、產區農會等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍、綠竹筍香腸等多樣產品，消費者可依不同需求訂購，宅配到府的服務。

農業局長李玟表示，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，符合現代人健康養生的飲食觀念。新北綠竹筍口感鮮嫩多汁，最適合鮮食，民眾在家品嘗冰鎮涼筍，絕對是炎炎夏日消暑解熱的秘方。若想訂購新北好筍，歡迎到「新北綠竹筍e易購」購買。

美麗最大的祕密

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