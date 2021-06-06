　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台防疫宅家e起吃好筍　新北健康三寶「綠竹筍」清涼上市

▲全台防疫宅家e起吃好筍 新北健康三寶「綠竹筍」清涼上市。（圖／新北市農業局提供）

▲新北綠竹筍e易購專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍、綠竹筍香腸等多樣產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每年6月是新北健康三寶「綠竹筍」盛產季節，綠竹筍清脆的口感總是炎炎夏日必定品嚐的消暑聖品，隨著最近全台疫情嚴峻，新北市政府農業局整合線上多家新北綠竹筍網購平台，直接跟農夫買、樂品食尚、產區農會等平台，方便消費者依不同需求訂購產區的鮮筍及相關加工品，讓民眾疫情期間宅在家，也能品嘗新北好筍。

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產季為6-9月，種植面積約2328公頃、年產量1萬2757公噸，每年產值可達17億元。主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山；新北綠竹筍品質優良，深受肯定，在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數。

▲全台防疫宅家e起吃好筍 新北健康三寶「綠竹筍」清涼上市。（圖／新北市農業局提供）

▲新北健康三寶「綠竹筍」。

因全國疫情拉警報，確診者日漸增加，讓大眾人心惶惶，不敢出門，因此農業局為讓民眾在家也能品嘗鮮美的新北好筍，整合許多線上平台包括直接跟農夫買、樂品食尚、產區農會等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍、綠竹筍香腸等多樣產品，消費者可依不同需求訂購，宅配到府的服務。

農業局長李玟表示，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，符合現代人健康養生的飲食觀念。新北綠竹筍口感鮮嫩多汁，最適合鮮食，民眾在家品嘗冰鎮涼筍，絕對是炎炎夏日消暑解熱的秘方。若想訂購新北好筍，歡迎到「新北綠竹筍e易購」購買。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／基隆+2　護理之家住民PCR陰性「送醫後確診」

快訊／疫情衝擊！基隆首家大型餐廳「水園婚宴會館」驚傳歇業

新北男到院前亡快篩陽性　里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德 

ET快訊
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

停課恐再延長　網友：家長們請堅強

新北「天震」三巨響　原因成謎！

台灣肺結核之父楊思標逝　楊敏盛感傷

林右昌：院所轉介確診　獎勵1萬

台南直播教學小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

林右昌：降2級不可能　以撐待變

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

桃園街道繫黃絲帶「我們需要疫苗」

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

更多熱門

相關新聞

快訊／新北累計4838例「板橋1068人」！　各行政區分佈曝光

快訊／新北累計4838例「板橋1068人」！　各行政區分佈曝光

中央流行疫情指揮中心6日公布，國內增加343例本土個案，新北市增加160例全台最多。新北市長侯友宜召開防疫記者會，公布各行政區累計，三重增加最多38人、中和22人、板橋區20人。另外，新北確診個案累計4838人，熱區以板橋最高，共1068人。

新光三越A8緊急休館業者回應了

新光三越A8緊急休館業者回應了

北市防疫旅館已收80位新北轉來病患　柯文哲：有剩餘的容量都會收

北市防疫旅館已收80位新北轉來病患　柯文哲：有剩餘的容量都會收

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭

宅家吃肉好安心　新北推肉品宅配箱

宅家吃肉好安心　新北推肉品宅配箱

關鍵字：

新北綠竹筍加工品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面