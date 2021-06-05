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新光三越A8緊急休館業者回應了　京站6／6起再度自主停業3天

記者王則絲／綜合報導

台灣疫情嚴峻情況從五月中以來未見明顯好轉，目前累積確診人數已破萬字大關，為因應中央流行疫情指揮中心與雙北政府防疫強化三級政策，新光三越緊急宣布信義A8館今6月5日休館一天全館消毒，引起民眾心慌，業者也回應了；京站於今也宣布從6月6日～6月8日將再度自主停業3天，包括台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，將進行全面消毒措施。

▲京站、新光三越休館 。（圖／業者提供、翻攝自FB）

▲新光三越信義新天地稍早緊急公告。（圖／翻攝自FB）

今日稍早新光三越於臉書緊急公佈，信義A8館今（6月5日）休館一日，「全面消毒，提供顧客更安全的消費環境。明日6月6日正常營業。」不過新光三越信義新天地其他分館A11、A9、A4則維持正常營業，讓民眾不禁心慌：「有確診吧？」、「明天還要開嗎？」、「四個館不是連在一起的嗎？其他管不消毒嗎？」、「為什麼要消毒不能誠實說嗎？」對此業者回應：「就是為維護員工跟顧客安全進行消毒，其他以中央流行疫情指揮中心公布消息為主。」

▲京站、新光三越休館 。（圖／業者提供、翻攝自FB）

▲京站宣布從6月6日～6月8日再度自主停業3天。（圖／業者提供）

新冠肺炎疫情今（5日）再增511例，包括476例本土、35例校正回歸，確診數據兩週來未見下降趨勢，且確診案例多集中在雙北，柯文哲更直言：「 6月14日要解除三級，我想這不太容易。」全國三級警戒恐再延長。

響應雙北政府呼籲「勿集會、勿群聚」，京站繼上次5月23日閉關3天後，再次宣布將從6月6日～6月8日再度自主停業3天，範圍為台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，停業期間將持續進行更完善清潔消毒措施，本次已是疫情爆發社區感染後第三次停業。

▲京站、新光三越休館 。（圖／業者提供、翻攝自FB）

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