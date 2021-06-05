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國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭　力挺第一線抗疫醫護

▲國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭 力挺第一線抗疫醫護人員。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲國際獅子會300A2區捐台大金山分院正壓檢疫亭。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒狀態，企業以行動感謝日以繼夜站在第一線捍衛疫情的醫護人員，國際獅子會300A2區熱心捐贈台大金山分院「正壓式檢疫亭」供第一線醫護人員使用，於6月2日安裝完成，為北海岸鄉親服務。

國際獅子會300A2區總監黃美麗表示，曾擔任國際獅子會300A2區總監的內政部長徐國勇，希望獅子會能替醫護人員盡一份心力，捐贈給台大醫院金山分院的工研院「正壓檢疫亭」，它具備空氣由內往外流動的安全設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著厚重防護衣之苦，只要個別消毒就能迅速使用，可立即協助第一線醫護人員。

▲國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭 力挺第一線抗疫醫護人員。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲「正壓檢疫亭」具備空氣由內往外流動的安全設計，並搭配恆溫空調。台大金山分院院長張志豪（左）、國際獅子會300A2區總監黃美麗（右）。

國際獅子會300A2區已安裝第六座檢疫亭，黃美麗也表示，呼籲社會各界，應該給辛苦抗疫的醫護人員、警察、消防人員更多鼓勵，全民也應配合防疫政策、戴好口罩、少出門，團結對抗疫情！

台大金山分院院長張志豪表示，金山分院是北海岸萬里、金山、石門及三芝四區唯一的醫院，在地居民老年人口偏多，且交通不便，造成就醫限制，間接影響四區鄉親健康，感謝國際獅子會300A2區送愛到偏鄉，提升本院採檢人員安全。目前仍有部份物資與醫療設備不足的情形，亟需各界的慷慨援助，有捐贈意願者請洽金山醫院院長室電話：02-2498-9898轉2303。

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