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5大措施防苗栗電子廠風暴重演　陳其邁：科技園區3天內設快篩站

▲▼苗栗京元電子爆發群聚。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗京元電子爆發群聚。（圖／記者黃孟珍攝）

記者許宥孺／高雄報導

苗栗電子廠爆發外籍移工群聚確診，為防止類似群聚案件發生，高雄市政府6日召開防疫記者會，宣布將針對企業風險管控列出五大決議，其中科技產業園區與科學園區會在3天內完成設置篩檢站，希望移工都能篩檢。

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

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▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁指出，僱用移工300人以上企業之移工宿舍每房住宿降載，不同僱用公司之外籍移工不得混住。在三級警戒狀態下，不同公司的移工混住情況是禁止的

為分散風險，應分艙分流管理，倘公司無法符合標準，則入住一般旅館。陳其邁表示，移工住宿房間通常多達8人以上，人數實在太多，觀光局會和產區管理機構、廠商媒合。

陳其邁也宣布，科技產業園區與科學園區會在3天內完成設置篩檢站，外籍移工依風險等級，擴大篩檢，但原則上仍希望所有疑工都能篩檢。

陳其邁也要求，移工限制移動，嚴格管理，每日至少一次工作及宿舍環境清潔消毒並記錄，希望保護產業，讓企業在疫情嚴峻下仍保有生產力。

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府宣布企業風險管控原則 。（圖／高雄市政府提供）

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