5大措施防苗栗電子廠風暴重演　陳其邁：科技園區3天內設快篩站

▲苗栗京元電子爆發群聚。（圖／記者黃孟珍攝）

記者許宥孺／高雄報導

苗栗電子廠爆發外籍移工群聚確診，為防止類似群聚案件發生，高雄市政府6日召開防疫記者會，宣布將針對企業風險管控列出五大決議，其中科技產業園區與科學園區會在3天內完成設置篩檢站，希望移工都能篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁指出，僱用移工300人以上企業之移工宿舍每房住宿降載，不同僱用公司之外籍移工不得混住。在三級警戒狀態下，不同公司的移工混住情況是禁止的

為分散風險，應分艙分流管理，倘公司無法符合標準，則入住一般旅館。陳其邁表示，移工住宿房間通常多達8人以上，人數實在太多，觀光局會和產區管理機構、廠商媒合。

陳其邁也宣布，科技產業園區與科學園區會在3天內完成設置篩檢站，外籍移工依風險等級，擴大篩檢，但原則上仍希望所有疑工都能篩檢。

陳其邁也要求，移工限制移動，嚴格管理，每日至少一次工作及宿舍環境清潔消毒並記錄，希望保護產業，讓企業在疫情嚴峻下仍保有生產力。

▲高雄市政府宣布企業風險管控原則 。（圖／高雄市政府提供）

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／小港家族5人染疫！外婆疑為感染源 曾和北部親戚聚餐

快訊／小港確診男外婆、姨丈染疫！北部男匡列不及「回高雄確診」



小港高松油庫前冒湧泉！水柱狂噴2層樓 20秒恐怖影片曝

豪雨連夜炸高雄！山區累積雨量衝破300mm 落石、樹倒佔輕軌軌道

快訊／雨彈狂炸高雄！3車誤闖地下道慘滅頂 駕駛驚恐逃生