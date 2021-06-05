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各界捐贈防疫物資　公私協力攜手台東抗疫一起來

▲▼ 各界捐贈防疫物資幫助台東抗疫一起來。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 各界捐贈防疫物資幫助台東抗疫一起來。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

因應新型冠狀病毒疫情，近日有不少各民間單位盡己之力紛紛慷慨解囊，捐贈相關防疫物資，提升台東防疫量能，台東饒慶鈴表示感謝，也分別分送到環保、消防等單位，提供第一線防疫人員更完善的防護。

近來台東縣陸續出現確診案例，處於防疫第一線的醫護、警察、消防及各鄉鎮市公所人員，風險及壓力倍增，防疫物資不易採購，為保護第一線防疫人員，各界踴躍捐贈防疫物資，守護同仁執行勤務的安全，提升防疫效能，包括有台東海山寺捐贈防護面罩、護目鏡、隔離衣各2000件，台灣警雁關懷恊會捐贈N95口罩、防疫衣各1800件，台南企業股份有限公司捐贈N95口罩1400件、防疫衣700件，花蓮慈濟醫院捐贈防疫隔離罩100組。物資由縣府統籌分配，將陸續送達消防局、環保局、衛生局、各鄉鎮市公所及戶政事務所。

▲▼ 各界捐贈防疫物資幫助台東抗疫一起來。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，防疫工作相當辛苦，感謝近日來有不少團體或企業用行動或是打電話表達支持第一線防疫工作同仁的辛勞，縣府各單位也都保持高度警戒狀態，為了不再增加所有第一線同仁的負擔，並保護鄉親自身與家人的健康，請大家務必遵守實聯制、保持社交距離、戴口罩、量體溫、強化清潔消毒等防疫措施，減少不必要的外出與群聚，我們有信心戰勝疫情，期許疫情早日過去，回復正常生活。

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