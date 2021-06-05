法更新入境管制！台灣列「橘區」不如日韓　需附PCR陰性報告

▲法國新入境防疫管制措施。（圖／翻攝自法國政府官網）

記者葉睿涵／綜合報導

法國疫苗接種進度理想，因此政府打算在近期重新開放邊境，允許來自非疫情熱點區，或已接種疫苗的旅客入境。政府6月4日宣布，法國將自9日開始，按各國的疫情嚴重程度，分成紅、橙、綠3區，並規定每個區域的旅客，進入所必須的條件。台灣目前被列入橙色區域，即必須出示核酸檢測陰性報告，才可入境。

綜合法國媒體報導，法國4日宣布新入境防疫管制措施，按各國的疫情嚴重程度，分成紅、橙、綠3區。綠色區域是新冠病毒活躍傳播案例趨近於零，或沒有變種病毒的國家。這些國家包含了歐盟成員國、澳洲、南韓、日本、紐西蘭、新加坡等。來自綠色區域國家的旅客，即使未接種疫苗，也可以在沒有檢測的情況下進入法國。

有新冠案例但病毒已受控的國家，被歸類在橙色區域，這些國家包括了台灣、英國和美國；來自橙色區域國家的旅客，需出示航班起飛前，3天（72小時）內的核酸檢測（PCR）陰性報告。而存有變種病毒的紅色區域國家，如南非、印度、尼泊爾等，即使旅客已接種疫苗，也必須再出示病毒檢測陰性結果，並在入境後進行為期7天的隔離。

法國政府目前只認可4種已被歐盟藥品管理局（EMA）批准使用的新冠疫苗：輝瑞、莫德納、嬌生和AZ疫苗。注射輝瑞、莫德納和AZ疫苗的旅客，必須在完成第2劑疫苗的2週後，疫苗接種證明才算有效。而注射單劑疫苗嬌生的旅客，則必須在接種的4週後，才可入境。法國政府也宣布，健康指標會每2週根據各國疫情最新情況，進行調整。

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