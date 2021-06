研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」　傳播率高出英國變種50％

▲ 呼吸困難的確診者使用氧氣罩。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球,隨著變異毒株在多國現蹤,疫情更加難以掌控。印度官方機構最新研究結果顯示,最早在印度發現的B.1.617.2毒株(Delta variant)正是引爆印度第二波疫情的罪魁禍首,不僅較英國變種病毒B.1.1.7(Alpha variant)更具傳染性,也較易突破疫苗防護。

《印度時報》5日報導,來自印度國家疾病控制中心、基因與綜合生物研究所(CSIR-IGIB)、新冠肺炎科學顧問團隊(INSACOG)等機構的科學家組成團隊,採集10427名成人樣本進行研究,發現印度變種病毒展現出高傳播性,估計其傳播率較英國變種高出50%,病毒載量似乎也較高,致死率(CFR)則沒有差異。

科學家說明,B.1.617.2能夠導致「疫情急速升溫」(very fast-rising outbreaks),更重要的是可能造成更多「突破性感染」(vaccination breakthroughs),即接種疫苗後仍確診的案例,「全球需要強而有力的公衛措施來遏制其傳播。」

While much more remains to be done, three takeaways for now are. 1) Delta (B.1.617.2) is more transmissible than Alpha (B.1.1.7). 2) There seems to be greater immune escape and reinfection. 3) Fully vaccinated breakthroughs were disproportionately due to Delta. https://t.co/UVkOpUUZDr