避免漁港碼頭釣魚形成防疫破口　南警規劃安平港區防疫專案稽核全力圍堵　

▲台南安平港碼頭地區發現釣客釣魚，甚至夜間呼朋引伴到港邊或船隻上垂釣，而造成損壞設備等情事，市警四分局除依法開罰送辦外，將列防疫稽查嚴防破口產生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾反映台南安平港碼頭地區發現釣客釣魚，甚至夜間呼朋引伴到港邊或船隻上垂釣，而造成損壞設備等情事，台南市警四分局除掌握相關違法垂釣人士依法開罰，並依涉嫌毀損者製作筆錄移送法辦外，因應防疫重要關鍵敏感時刻，將列入重點防疫稽查目標，嚴防防疫破口產生。

市警分局指出，由於疫情期間，相關觀光產業已依法暫停營業，漁港碼頭遊客因而減少，但仍存在有心人士僅考量自己私利不顧及他人，卻因不能在公共場所店家群聚社交或待在室內寂寞無法消遣，反倒自認為到港（海）海邊空曠處釣魚比較安全、不會染疫等錯誤思維，亦未戴口罩垂釣，甚至呼朋引伴參加等誇張行徑發生。

然恐發生防疫破口，四分局已積極召集相關單位，加強漁港碼頭相關防疫與治安勤務作為。首先針對漁港碼頭設施之派出所，每日規劃重點防疫專案巡邏勤務，查看漁港碼頭周遭有無民眾違法群聚釣魚，或未配戴口罩情事，遇有相關情事即依法開單稽核裁罰，並籌組專責小組與港警、海巡與相關管理單位聯繫，建立防疫熱線管道，相互協調通報，掌握第一時間應處；並也與相關民間公司做好熱線接觸，針對重點時段一同防制，減少不法份子趁隙作亂之機會。

警方與業者熱線接觸同時，業者私下表示：「目前因防疫期間，民眾不能放任在漁港區釣魚，且監視器畫面看到有好幾人在遊艇內釣魚，擔心將病毒帶到船上，更發現有踩踏遊艇桌子等設備，相當很不尊重。」

市警四分局長甘炎民表示，疫情嚴峻，市府各單位正加強相關防疫措施，全力防堵疫情，民眾在這段期間如無必要，應減少外出；另四分局轄內觀光處所林立，為避免民眾在特定處所形成群聚現象，增加染疫風險，安平警將持續針對觀光熱點加強防疫勤務，也呼籲民眾勿趁疫情人群減少之際，私下前往不能釣魚港區垂釣行為或未經允許下擅自闖入私人設施，並毀損物品，亦未遵守防疫規定，心存僥倖者，將依法嚴辦並函送衛生局裁罰，維護轄區治安狀況，並協助疫情穩定。

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