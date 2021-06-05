　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化台南防疫　勞工局進行移工多國語言防疫宣導

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局王鑫基局長（ 左一）表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局王鑫基局長表示，台南市轄內移工人數為61868人，其中產業移工共45666人、社福移工16202人，因應全國3級警戒，勞工局與衛生局將到各宿舍檢查相關防疫措施是否符合，若有嚴重影響移工健康安全與防疫之虞，將依據外國人生活照顧服務計畫書裁量基準，直接依據就業服務法裁處分新台幣6-30萬元。

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，將不分移工宿舍人數全數進行查察，並結合警察局針對移工群聚問題加強查緝（避免群聚飲食、抽煙、聊天、喝酒）並將配合中央政策，近期優先工作重點如下：100人移工宿舍查察、移工500人以上企業查察、告知仲介、企業嚴守「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，宣導移工儘量禁止外出，寄送防疫資訊海報、單張，協助發送。

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，針對移工多國語言防疫宣導的部分，持續作為如下：加強移工防疫資訊，持續將越南、印尼、泰國、英文等防疫資訊，透過下列方式進行宣導：製作多國語言Line小圖，翻譯衛生局「台南市篩檢對象」、「台南市篩檢站」資訊成圖卡，鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署業推出「Line@移點通」、民間專門針對東南亞外國人設計的「防疫社群機器人」，將多國語言版苗栗菲籍「案8605、8606菲籍移工確診活動史」、「失聯移工就醫諮詢專線」等各項防疫資訊持續透過line轉發至人力仲介公告欄等line群組逾2500人等加強宣導。前往移工聚集較多的臺南火車站、臺南公園、移工商店，進行移工防疫宣導，張貼多國語言防疫海報。

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，強化雇主防疫量能：移工防疫訪視關懷， 輔導雇主遵循勞動部訂定的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提醒雇主工作場所及住宿空間應分流、對上班移工進行體溫測量、交通車消毒、管理住宿人員進出等相關防疫注意事項及措施亦應落實。

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局對防疫實體資源提供上，因應疫情更新製作多國語言海報，提供雇主、民眾免費來電索取應用、張貼，持續提醒移工相關防疫資訊。網路防疫資源建置，於勞工局建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用。

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨身空氣清淨機

ET快訊
六輕員工夫妻1家3口染疫足跡曝　宿舍、廠區、學校外圍
汪小菲急挽回大S！刪掉「漢奸」狂修文救10年婚…網笑：逐漸文
小S昔日發言被挖...曾爆料「大S鬧離婚內幕」！　夫妻私下互
南彰化某醫院4＋1確診！人瑞發燒PCR陰轉陽
婆婆：不吃肉生不出小孩！　大S為求子「吃素13年破戒開葷」
快訊／旗下超豐電子移工確診！力成湖口廠驚傳氣爆　現場畫面曝
桃園確診足跡僅1處！網一見罵翻：疫調不仔細　市府回應了
快訊／今死亡病例-1！共37死　90歲翁被重複登錄
快訊／台大醫院警衛心臟病發猝死！隔一夜才被發現陳屍廁所
快訊／到宅快篩首次出動！板橋1家6口5人確診
彰化最毒麻將再+5！共26確診　牌咖傳播鍊跨2鄉鎮3聚會所
豪雨不斷！台中、屏東、雲林「二級淹水警戒」
快訊／超豐淪陷首例曝！京元電員工跳槽確診　新訓住宿舍8染疫
快訊／竹科淪陷！蔡英文「出動國軍」　篩檢站18小時完成
快訊／蔡英文：強化醫療能量　年長者國民優先接種疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東航空站快篩啟動　首日5民眾採驗

各界捐贈防疫物資　公私協力攜手台東抗疫一起來

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑　黃偉哲：市府員工列第2類防疫人員的範疇

避免漁港碼頭釣魚形成防疫破口　南警規劃安平港區防疫專案稽核全力圍堵　

強化台南防疫　勞工局進行移工多國語言防疫宣導

快訊／基隆＋13累計167確診！營養師一家4口全中　2幼兒也染疫

李俊儒榮陞東港副分局長　龔明昌陞任里港副分局長

台東航空站快篩站啟用　飛綠島和蘭嶼航班5旅客皆陰性

桃園「家庭外籍看護」爭取下一輪納優先施打疫苗　需伴同雇主接種

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭　力挺第一線抗疫醫護

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

台東航空站快篩啟動　首日5民眾採驗

各界捐贈防疫物資　公私協力攜手台東抗疫一起來

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑　黃偉哲：市府員工列第2類防疫人員的範疇

避免漁港碼頭釣魚形成防疫破口　南警規劃安平港區防疫專案稽核全力圍堵　

強化台南防疫　勞工局進行移工多國語言防疫宣導

快訊／基隆＋13累計167確診！營養師一家4口全中　2幼兒也染疫

李俊儒榮陞東港副分局長　龔明昌陞任里港副分局長

台東航空站快篩站啟用　飛綠島和蘭嶼航班5旅客皆陰性

桃園「家庭外籍看護」爭取下一輪納優先施打疫苗　需伴同雇主接種

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭　力挺第一線抗疫醫護

房子外觀影響運勢！專家：特殊造型易引發口角是非

法網／盧彥勳結束大滿貫　向搭擋西岡良仁感謝日本供疫苗助台灣

快訊／竹科1移工快篩陽性！即刻送加強防疫旅館　PCR緊急採驗中

衣服丟公共洗衣機！房客見「剩1條褲子+襪子」氣炸　1關鍵反被酸爆

在美國戴口罩自保「卻慘遭吐口水」　男歌手心碎：從沒被這樣歧視

婚姻就像是一座城堡！　大S「賭10萬」警告小S：妳會變成家庭主婦

建物貼海報或水塔外露「家人易生病？」　專家1招化解

六輕員工夫妻1家3口染疫足跡曝　宿舍、廠區、學校外圍

科興董事長：接種第三針滅活疫苗後「抗體一周內跳升10倍」

葉華誘惑人夫拍偷情戲！　「狂吻20次」嘴唇都腫了

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

隱匿殯儀館誦經足跡　台中開鍘罰6萬

台鐵列車長「陰轉陽」開完8車次染疫

基隆＋13　營養師一家4口染疫

主動替波麗士加層保護　生醫公司捐贈500件防護衣

桃園「家庭外籍看護」　爭取下一輪納優先

自營作業者生活補助撥款首日大清晨就入帳

台南市長照機構工作人員優先接受疫苗接種

高雄嬤心繫醫院工作的姪子　竟徒步7公里探望

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

竹市今新增2名COVID-19確診個案

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭

李俊儒榮陞東港副分局長　龔明昌陞任里港副分局長

台中市政府呼籲民眾齊心防疫

病毒沾鞋底機率40%　業者推「防毒地毯」踩走足跡病菌

更多熱門

相關新聞

新光三越A8緊急休館業者回應了

新光三越A8緊急休館業者回應了

台灣疫情嚴峻情況從五月中以來未見明顯好轉，目前累積確診人數已破萬字大關，為因應中央流行疫情指揮中心與雙北政府防疫強化三級政策，新光三越稍早緊急宣布信義A8館今6月5日休館一天全館消毒，引起民眾心慌，業者也回應了；京站於今也宣布從6月6日～6月8日將再度自主停業3天，包括台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，將進行全面消毒措施。

快訊／三級警戒兩周疫情未趨緩　蔡英文1630線上發表防疫談話

快訊／三級警戒兩周疫情未趨緩　蔡英文1630線上發表防疫談話

即／擔憂的事發生了！台南「佳里市場」攤商確診

即／擔憂的事發生了！台南「佳里市場」攤商確診

柯文哲：美國終究會送疫苗「再撐兩個月」

柯文哲：美國終究會送疫苗「再撐兩個月」

防疫！新北獸醫院採預約限1飼主陪同

防疫！新北獸醫院採預約限1飼主陪同

關鍵字：

台南防疫勞工局多國語言宣導移工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S宣布離婚！斷開10年汪小菲

汪小菲發文回應了！

今增確診511例「476例本土、35例校正回歸」

快訊／S媽表態！揭大S爆離婚真相

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

快訊／陳零九確診遭網友辱罵...女友自責道歉了

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

大S掰了汪小菲10年婚　小S6字回應了

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

今日增37死！男性25人、女性12人

快訊／邱鋒澤新冠肺炎檢驗結果出爐！

獨／大S驚爆離婚　家人回應超冷靜

快訊／柯文哲宣布：北市打新冠肺炎疫苗免費

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面