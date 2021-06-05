強化台南防疫　勞工局進行移工多國語言防疫宣導

▲台南市勞工局王鑫基局長（ 左一）表示，台南市轄內移工人數為61868人，將強化防疫宣導與取締裁罰，以防成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局王鑫基局長表示，台南市轄內移工人數為61868人，其中產業移工共45666人、社福移工16202人，因應全國3級警戒，勞工局與衛生局將到各宿舍檢查相關防疫措施是否符合，若有嚴重影響移工健康安全與防疫之虞，將依據外國人生活照顧服務計畫書裁量基準，直接依據就業服務法裁處分新台幣6-30萬元。

勞工局長王鑫基表示，將不分移工宿舍人數全數進行查察，並結合警察局針對移工群聚問題加強查緝（避免群聚飲食、抽煙、聊天、喝酒）並將配合中央政策，近期優先工作重點如下：100人移工宿舍查察、移工500人以上企業查察、告知仲介、企業嚴守「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，宣導移工儘量禁止外出，寄送防疫資訊海報、單張，協助發送。

此外，針對移工多國語言防疫宣導的部分，持續作為如下：加強移工防疫資訊，持續將越南、印尼、泰國、英文等防疫資訊，透過下列方式進行宣導：製作多國語言Line小圖，翻譯衛生局「台南市篩檢對象」、「台南市篩檢站」資訊成圖卡，鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署業推出「Line@移點通」、民間專門針對東南亞外國人設計的「防疫社群機器人」，將多國語言版苗栗菲籍「案8605、8606菲籍移工確診活動史」、「失聯移工就醫諮詢專線」等各項防疫資訊持續透過line轉發至人力仲介公告欄等line群組逾2500人等加強宣導。前往移工聚集較多的臺南火車站、臺南公園、移工商店，進行移工防疫宣導，張貼多國語言防疫海報。

此外，強化雇主防疫量能：移工防疫訪視關懷， 輔導雇主遵循勞動部訂定的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提醒雇主工作場所及住宿空間應分流、對上班移工進行體溫測量、交通車消毒、管理住宿人員進出等相關防疫注意事項及措施亦應落實。

勞工局對防疫實體資源提供上，因應疫情更新製作多國語言海報，提供雇主、民眾免費來電索取應用、張貼，持續提醒移工相關防疫資訊。網路防疫資源建置，於勞工局建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用。

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