基隆＋13未公布足跡挨批疫調太慢　林右昌：不是今天調今天出來

▲基隆市長林右昌5日下午召開防疫記者會，說明新增確診者足跡與死亡案例。（圖／翻攝林右昌臉書）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心5日宣布台灣本土病例新增476，校正回歸35，其中基隆新增13名確診，不過這13名的足跡疫調仍在釐清當中，基隆市長林右昌就表示近來有民眾反映疫調速度太慢，工作人員是不是5點半就下班了？他回應，疫調的過程相當漫長，「不是今天調今天就出來」，民眾是否願意配合疫調也是一大難題，呼籲民眾可以體諒疫調人員，不要非理性攻擊，更不要把確診者當作獵巫的對象。

林右昌指出，近來有民眾反映疫調速度太慢，是不是5點半就下班了？他強調疫調是一個漫長的過程，絕對不是「今天調今天出來」，且防疫期間第一線的工作人員幾乎天天在加班，更何況民眾能否乖乖配合疫調都是一大難題，每一份疫調足跡的背後，是非常多工作人員辛苦工作後所得到的資訊，希望民眾可以給予疫調人員尊重和體諒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌也強調，疫調足跡的公布原則，絕對不是要把確診者當作獵巫的對象，不需要將他的生活細節都向大家報告，確診者有確診者的隱私，公布活動史的目的是為了要防堵疫情，在無法框定特定人士時，提醒大家相關風險，若沒有公布足跡就代表沒有傳播上的風險，「不是刻意隱瞞，而是現階段沒有傳播風險。」