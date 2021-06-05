湖北潛江4人檢出弱陽性　官方：接種時疫苗「外溢」

▲大陸近日多省突爆本土疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北潛江市3日發現4名從重點地區返鄉人員，其核酸檢測結果呈弱陽性。市政府事後通報，研判是醫務人員為當事人接種疫苗時「外溢」所致，不具有傳染性。

通報稱，潛江市在對重點地區返鄉人員進行新冠病毒核酸篩查時，發現有4名返鄉人員核酸檢測結果呈弱陽性。市政府隨後立即啟動應急響應，對所居住區域實施封閉管理和全員核酸篩查。

通報表示，到周五（4日）上午，湖北省專家組趕赴潛江指導處置，對上述4人連續3次採樣，核酸檢測結果均為陰性。目前上述病人均已在定點醫院集中隔離醫學觀察，無新冠肺炎相關症狀，血清抗體陰性，胸部CT和血常規檢測正常。

此外，上述4人居住地共309名居民的核酸檢測結果均為陰性，活動軌跡所涉場所環境樣本115份結果均為陰性。

通報最後指，經流行病學調查和實驗室檢測，為4人採樣的醫務人員工作環境及樣品轉運箱檢出核酸陽性，研判是醫務人員進行新冠病毒疫苗接種時，疫苗「外溢」所致，不具有傳染性。

所謂「外溢」即是「灑出來」，大陸現時提供的新冠疫苗都是滅活疫苗，疫苗本身是帶有病毒，但經過特殊處理，毒性大減且沒有複製能力、傳染性。