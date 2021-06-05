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遊說科學家「挺新冠非人為洩漏」！　WHO專家遭爆曾金援武漢實驗室

▲▼英國科學家達斯札克（Peter Daszak）。（圖／翻攝自EcoHealth Alliance官網）

▲英國科學家達斯札克去年遊說26名科學家，聯署力挺中國的「新冠病毒源於自然」論點。（圖／翻攝自EcoHealth Alliance官網）

記者葉睿涵／編譯

新冠肺炎的源頭眾說紛紜，外界認為新冠病毒與中國武漢的病毒研究所脫不了關係，但此猜測遭世界衛生組織（WHO）的專家否定。2020年初，曾有26名科學家去信權威科學期刊《刺胳針》（Lancet），支持病毒為自然生成，而非洩漏自實驗室的說法，但最近英媒卻踢爆，帶頭發起聯署信的科學家，達斯札克（Peter Daszak）與中國連結頗深。

據《每日郵報》報導，WHO疫情溯源專家小組主要成員達斯札克，曾在2020年初遊說26名科學家，共同在《刺胳針》發表一封名為「支持中國對抗新冠的科學家、公衛人員與醫護」的聯署信，除了強烈譴責所有「新冠非源於自然」的說法外，還讚揚了「在新冠戰爭中，持續拯救性命、保衛全球健康」的中國人。

信中還強調，若外界持續散播與病毒相關的陰謀論，只會製造恐慌與偏見、危害全球合作防疫。在聯署信的結尾，科學家也宣布，他們與中國之間並無利益掛鉤，以此增加此信的可信度。聯署信的影響極深，以至於在之後的一年，只要有人提起「新冠病毒源於中國實驗室」，都會被認為是反華的陰謀論。

▲▼WHO團隊前進武漢調查疫情起源。（圖／達志影像／美聯社）

▲達斯札克也是WHO前進武漢調查疫情起源的團隊成員之一。（圖／達志影像／美聯社）

然而英媒最近踢爆，發起聯署信的達斯札克，實際上與中國淵源頗深。他是美國非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）的負責人，而這個受美國政府資助的組織，曾捐款數十萬美元給武漢的病毒研究所。此外，達斯札克也曾與中國的「蝙蝠女」、武漢病毒研究所科學家石正麗，合作進行多項病毒研究。

最近也有多位參與聯署的科學家表示，即使他們簽署了此信，但他們已改變主意。紐約西奈山伊坎醫學院微生物學家帕里斯（Peter Palese）表示，「自從我簽署了信件後，又出現了很多令人不安的資訊，我想知道答案，所以我認為，有必要對新冠病毒的來源進行徹底調查。」

英國政府新冠小組成員法拉（Jeremy Farrar）也認為，該聯署信將所有持不同觀點的人直接稱為「陰謀論者」，是違反科學方法的惡劣欺凌，「了解這種疾病及任何傳染病的起源，對於預防未來的疫情爆發至關重要，但現在有太多猜測，而我們也沒有數據和證據，一切仍不夠透明」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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