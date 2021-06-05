桃園移工11.5萬人全國最多！已16人群聚染疫　500人以上優先快篩

▲桃園市長鄭文燦5日表示，桃園移工人數11萬餘人，數量非常龐大，市府鼓勵500人以上企業單位進行快篩，市府會優先納入企業快篩方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對苗栗縣爆發2起工廠群聚感染事件，桃園市長鄭文燦5日表示，桃園市移工人數多達11萬人，人數非常龐大，市府目前進行移工宿舍分艙分流，除依照中央指引外，市府將鼓勵雇用500人以上企業單位為移工進行快篩，確保移工安全，市府會優先納入推動企業快篩方向。

鄭文燦指出，桃園市產業移工有9萬人，看護工、幫傭等也有2萬5千餘人，中央已有一個明確指引，市府現在是進行移工宿舍的分艙分流稽查輔導計畫，對於提供住宿服務的移工宿舍50人以上的有300家，可能來自於不同的工廠，市府進行分艙分流計畫，包括分流、分區、分工、分時段不同作法，讓移工在住宿、餐飲、沐浴、盥洗、或休閒、休息都要分流，另外也將有群聚性的卡拉OK與健身房都暫停，讓移工減少群聚活動，請各移工宿舍確實做好，以保護移工健康安全。

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▲桃園市長鄭文燦指出，桃園市移工人數11萬餘人，市府鼓勵500以上企業單位進行快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，雇用500人以上的企業或工廠，市府則鼓勵企業進行快篩，以確保移工安全，市府會媒合醫療院所醫事人員協助，但是快篩陽性部分則要做2階段PCR檢測，這部分市府會來協助，讓企業辦外籍移工快篩政策落實，不過，由於桃園市500人以上大型企業在桃園相當多，移工群聚風險還是有的，市府會優先納入推動企業快篩方向。

鄭文燦還強調，桃園市最近移工確診人數有16人，大部分是群聚，移工防疫對策、指引都要提高，中央也針對桃竹苗總體檢，將配合移工宿舍更安全，另外包括教會、移工舞廳都要停止，盡量要求移工宿舍留在裡面為主不要外出，確實移工之間交流互動是造成染疫主要原因。

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