他火化1300具遺體被封「新冠戰士」　染疫後沒藥、沒病床終釀死亡

▲印度67歲老翁因為擔任志工被封為「新冠戰士」卻也不幸染疫身亡。（圖／翻攝自Facebook／Chandan Nimje）

記者張寧倢／編譯

印度中部地區一名67歲老翁在疫情爆發的1年多來，冒著生命危險為超過1300名新冠肺炎死者進行火化，還曾獲得那格浦爾市（Nagpur）市長表揚為「新冠戰士」（Corona Warrior）。然而，老翁4月接種疫苗之後開始發燒，隨後和家人一起確診，但他卻因為延誤就醫而死於新冠肺炎。

根據《印度時報》、《鏡報》報導，67歲的錢丹（Chandan Nimje）從高級公職退休後加入了當地非政府組織KCYF，去年3月以來持續冒著生命危險，幫助至少1300具沒有家人、朋友認領的新冠患者遺體進行火化，還曾因此獲得那格浦爾市市長第瓦里（Dayashankar Tiwari）表彰為「新冠戰士」，卻也在5月26日因新冠肺炎而去世。

▲錢丹染疫後找不到醫院病床，也苦於尋求治療藥物。（圖／翻攝自Facebook／Chandan Nimje）

報導指出，錢丹被推斷是和妻子出門接種第一劑新冠疫苗時被病毒感染，隨後出現發燒症狀，接著包含妹妹、2個兒子、妻子和錢丹本人在內的全家5人都被驗出確診，但錢丹的病況在4月底開始惡化。友人拉塔迪（Arvind Rataudi）與KCYF的志工們開始為他尋找病床，但是公立醫院床位已滿，期間拉塔迪也向市政委員、稅務官等政府高官求助，卻沒有任何官員向這位新冠戰士伸出援手。

報導稱，親友最後花了很大的代價才讓錢丹於5月5日順利住進一家私人醫院，當時醫生要求家屬自行尋求一種名為「托珠單抗」（Tocilizumab）的免疫抑制藥物，但黑市價格漲到14.5萬盧比（約新台幣5.4萬元），所幸德里一名志工願意捐贈藥品，此後，錢丹病情仍持續惡化，最後不幸死亡，KCYF的志工為他舉行後事。諷刺的是，在葬禮上市政委員會一名官員突然打電話給錢丹的兒子，表明有意贈送藥品。

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