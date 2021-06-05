你有領到嗎？紓困4.0首日發出555億、361萬人受惠

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國進入三級防疫警戒全力防堵傳染；由於國人大量減少出門，重創全國經濟、產業，政院在日前通過紓困4.0，盼藉此提振內需市場，協助受影響店家度過難關。根據政院統計，紓困4.0在4日啟動作業，首日便撥發555億元、累計有361萬人受惠。

行政院發言人羅秉成5日表示，4日是「紓困4.0」啟動的第一天，109年留有完整資料、合乎資格的民眾，紓困補貼已由各部會匯入帳戶或已發放支、匯票、現金等，許多網友也紛紛在網路上秀出入帳通知。

根據政院統計，中低收入戶、弱勢民眾生活補助加發的4500元，共計已發放80萬7千多人；未有任何保險的臨時工、攤商等急難紓困，共計已發放30萬9千多人；無一定雇主的自營作業者生活補貼共計已發放100萬4千多人；視障按摩師共計已發放2,345人。

計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，共計已發放5萬8千多人；導遊和領隊共計已發放3,621人；農民生活補貼共計已發放110萬9千多人；漁民生活補貼共計已發放30萬6千多人；藝文工作者補貼共計已發放8,845人；昨天各部會紓困共計已發放555億7,224萬元，共計361萬人受惠。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌於今天的晨報檢視主計總處的報表後表示，這個龐大人數、龐大金額要在一天之內能夠匯入及發出，事前的溝通協調和準備作業都要相當用心。

蘇貞昌特別感謝各部會在事前準備工作充分，相關系統的整合演練也到位，才能讓第一天的紓困作業順利完成，對於上週每日在行政院和他一起在會議室中，一再確認每一個行政環節的各部會同仁，也特別感謝他們的辛勞。

羅秉成表示，下週一6月7日將啟動各項線上申請作業，院長也交代行政院李孟諺秘書長與國發會龔明鑫主委，於這兩日內確定好各部會入口網站的準備工作，以及1988（紓困措施諮詢總線）、1966（長照紓困相關諮詢）、1957（擴大急難紓困、弱勢加發、各項社福紓困措施等福利諮詢）、1955（無雇主自營工作者、勞工紓困諮詢）、1925（安心及心理衛生諮詢專線）、1922（防疫專線）等紓困服務專線人員的訓練、網站流量的掌握等，讓今年的紓困申請能夠大幅降低臨櫃人員的行政負擔。

羅秉成並再次呼籲，在疫情期間，為避免群聚的感染風險，非有急迫的必要，請勿外出臨櫃辦理申請或領款刷摺，以保護自己及他人的健康。