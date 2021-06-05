剛贈台AZ疫苗　NHK：日本擬供越南200萬劑「最快6月中旬配送」

▲日航班機4日載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本無償捐贈英國藥廠阿斯特捷利康所生產的AZ新冠疫苗給台灣，首批已於4日運抵台灣共124萬劑。NHK報導，日本政府現正協商第2波新冠疫苗提供，對象正是越南，數量約200萬劑，目標趕在6月中旬開始配送。

文中提到，日本計畫把超過境內所需的新冠疫苗數量供應部分至海外，應東南亞國家越南的要求，政府目前朝著向越南提供新冠疫苗的方向進行討論，最快6月中旬就會配送。但報導並未說明更多細節，也沒有點出屆時會提供哪一款疫苗。

不過另據中央社引述日本新聞網的報導，日方捐贈疫苗給越南的大方向，是7月上旬提供約200萬劑的AZ疫苗。

報導引述近期一份調查統計，截至3日，越南僅約1%人口有接種新冠疫苗（包含僅施打1劑及完整接種2劑疫苗），而此一數字為東盟10個成員國之中最低。

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