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3萬紓困金爽入袋「好友炫耀All in買手機」　無薪男嘆：社會邊緣人

網搜小組／劉維榛報導

去年曾申請紓困的民眾，昨（4）日都已收到1500元至3萬元的救命金！不過有男網友氣憤表示，一名朋友做工地的，完全沒受疫情影響，3萬元爽爽入袋後，還炫耀「下班要去買新iPhone手機」，讓原PO無法苟同，「我是社會邊緣人！」文章貼出後，網友安慰「別羨慕，等下次要在繳交工會勞保，他又要吐回去了！」

▲▼新冠肺炎 防疫 捷運站 上班族 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲友人領到三萬買手機。（圖／記者屠惠剛攝）

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》傻眼直呼，朋友昨日收到紓困3萬元後，便傳訊分享「真爽欸，政府真好，送錢給我花，去年送一次，今年又送3萬！」當下，原PO困惑反問，「為什麼你們保工會的有，我們保勞保的就沒有？」

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朋友也不解回應，「不知道欸，我也覺得全民普發比較好！」原PO則無奈討拍，「你又沒影響，還可以拿3萬真的XXX，向我們餐廳放無薪假都沒得領。」豈料，朋友下一秒炫耀，「等等下班來去看手機，補助我換新蘋果，真開心！」

▲▼朋友今天三萬入帳 再跟我炫耀 要拿這三萬去換新蘋果（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲紓困金美意變調！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

此話一出，原PO內心燃起怒火，認為紓困有不公平疑慮，「心裡真的很不是滋味，感覺我是社會邊緣人，朋友做工地完全沒影響上班！」

文章曝光後，底下網友無奈哀號，「我朋友有三間六都蛋黃區5-20年的房子，存款加股票數百萬、保單多到爆，他也領到了，不懂政府的『排富』是以何為標準？」「我連房租都快繳不出來了，還領不到補助」、「已領到三萬，寧可換疫苗，一點幫助都沒有」、「唉...只有貸款了」、「有什麼好炫富的，不知困苦的人很多嗎」。

有網友幫忙解釋，「其實保工會的勞健保自己繳，一年都超過三萬甚至更高，保公司的一年也幾千而已，所以不用拿這個來戰，一年三萬以上，十年就三四十萬了」、「沒領到的是保公司幫你部分負擔的勞保，一個月幾個百？保工會的一個月幾千，一年三、四萬左右，你要為了這三萬保工會也是歡迎歡迎」。

▼網友直呼，下次繳工會勞保就吐回去了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼朋友今天三萬入帳 再跟我炫耀 要拿這三萬去換新蘋果（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▼一張圖看紓困4.0。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼一張圖看紓困4.0。（圖／記者曾筠淇製）

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