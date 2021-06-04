時力黨團籲紓困補助弱勢租屋族　研議暫緩進入夏季電價

▲時力黨團呼籲紓困補助弱勢租屋族，並研議暫緩進入夏季電價。（圖／記者陳建宇攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會3日通過「紓困4.0」特別預算案，時代力量立法院黨團4日表示，疫情下最受衝擊的就是弱勢租屋族，但目前的紓困方案完全未見房租補貼，相關部會應超前部署，研議調整法規和政策。此外，行政機關也以研議暫緩進入夏季電價或重新檢討計費標準，讓人民安心居家防疫。

行政院3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，並送請立法院審議，民進黨立法院黨團4日正式提案，建請立法院自6月7日至6月18日召開臨時會，審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺癌防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」等8項議案，力拚18日完成特別預算案三讀。

對此，時代力量黨團總召邱顯智表示，疫情仍在發展，國家預算規模有限，初期應該將預算精準投放在有需要的個人與行業之上，如疫情進一步擴大，再考慮更廣泛的現金發放，並且要設排富條款，讓有限資源有效運用在弱勢者身上。

邱顯智指出，疫情下最受衝擊的就是弱勢租屋族，但目前的紓困方案完全未見房租補貼。但疫情下最受衝擊的就是弱勢租屋族，如果台灣疫情無法在短期內緩解，相關部會應超前部署，研議調整法規和政策，協助租屋族度過難關。

邱顯智表示，這個月進入夏月電價，時力黨團主張，應區分家戶用電和工業用電，針對家戶用電部分，請行政機關可以研議暫緩進入夏季電價或重新檢討計費標準等措施，讓人民可以安心居家防疫。

時代力量黨團幹事長王婉諭則說，政府應該提出紓困方案一起挺父母，呼籲教育部提出合理的幼兒園收退費機制，並且更審慎評估請領補助政策。

王婉諭認為，對於高風險、高關懷的學生，目前的心理輔導的措施及配套措施不夠清楚，政府應盤點並支應相關的硬體設備並確保資訊安全，讓各級學校的輔導系統有所依循，並能透過通訊方式提供學生心理支持。

王婉諭也呼籲，家庭防疫補貼應納入長者與身心障礙者，如此才能符合公平性，也為照顧長者以及身心障礙者而請假的人民提供適時的補助，協助人民撐過這段辛苦的時間。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，在政府公有租金的部分，如果是因為中央政府要求停業的行業，應該在停業期間全面減免租金；如果是民間的租賃契約，對於政府勒令停業的行業，也應該在停業期間給予全額補助。

邱顯智呼籲，政府應簡化相關申請文件的證明，以去年文化部的紓困為例，就規定申請時必須由負責人親自簽章，但因為現在全國已進入三級警戒，要找到負責人親簽並不容易呼籲文化部應簡化程序及開放電子簽章，使藝文工作者能夠快速得到紓困補助。

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