京元電風暴讓竹科動起來！各廠急喊：請支援篩檢　宣明智說話了

▲京元電爆發群聚，讓其他科技廠向地方政府求助。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

半導體測試大廠京元電（2449）竹南廠區近日爆發群聚感染，初步判定為外籍員工宿舍群聚事件，7300名員工依序進行快篩，累積至3日晚上11點，總計篩檢1915人、51人呈陽性反應。這一波京元效應也引起其他科技園區引以為鏡，新竹市府也已著手進行針對竹科園區設置「竹科篩檢站」、「竹科移工擴大篩檢」，新竹縣府也準備成軍「行動快篩部隊」，分為3組依需求進駐企業協助員工快篩和PCR檢測，下周一成軍啟動。

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▲「竹科快篩站」已於昨日成軍，「竹科移工擴大篩檢站」也將於明日開始運作，下周還有「行動快篩部隊」可上線支援園區篩檢。



台元科技園區表示，園區內以研發單位為主要，幾乎無產線作業人員，在5月間，各家廠區因應疫情即啟動異地辦公、分流辦公等措施，園區內的公共空間、電梯等也是一日數次進行消毒，預估會持續到疫情結束，京元竹南事件並未對台元科技園區造成過多恐慌。

負責管理竹科園區與銅鑼科技園區的竹科管理局也表示，5月間疫情爆發後，園區內各大廠也隨即啟動應變措施，移工破口部分在6月出爆發之前，也已納入研議當中，在縣市政府的幫忙之下，已於昨日上午正式成立「竹科快篩站」、下周還有「行動快篩部隊」成軍。

竹科管理局說，「竹科快篩站」以公司為單位、採線上預約服務，每日分上、下午時段，篩檢量各40人，竹科公司可視內部風險度做線上預約；另外外籍移工部分，竹科內約有1.6萬名外籍移工，目前市府也同意就「竹科移工擴大篩檢」方案，應該近期會有結果。

負責發起「行動快篩部隊」的發起人之一宣明智接受《ETtoday新聞雲》採訪，說明下周期將啟動的「行動快篩部隊」運作模式，由15名醫護人員分成3小組，以不移動員工、不群聚員工為前提，5人小組前往科技公司為員工進行快篩採檢，15分鐘後可得知快篩結果，若為陽性反應，則繼續採PCR檢體，而該陽性反應員工則先安排隔離，PCR檢體約4~6小時可知結果，屆時，就可以知道該名員工是否確診，並進行後續安排。

「行動快篩部隊」出人出技術，而快篩試劑由受檢公司自費負擔，15人「行動快篩部隊」相關費用則由縣府吸收。宣明智說，目前新竹縣市可做PCR分析的實驗室約有10家左右，因此採檢能量與時間都能克服，而「行動快篩部隊」最大優點就是避免群聚，針對高風險地區做到普篩，才能降低突然爆出的防疫破口。

▲「竹科移工篩檢站」，今日可完成全區帳篷搭設，明日啟用後，可在三天內完成4千名竹科移工篩檢。

另外，針對市府即將於明日啟用的「竹科移工篩檢站」，昨日已與竹市五大醫院協調完畢，並向中央申請國軍人力調動，今日可完成全區帳篷搭設，明日啟用後，可在三天內完成4千名竹科移工篩檢。「竹科移工篩檢站」確定另尋戶外場地設置，避免進入醫院群聚，為確保篩檢站符合感控要求，將採分時段、分流、分對象的方式進行篩檢；並請廠商做好篩檢者健康狀況調查，如有症狀者，將分流進行PCR篩檢，不會與一般篩檢混雜，避免群聚風險。

市府指出，根據科管局統計，竹科移工約1萬人，目前初估，各企業參與本次專案篩檢的移工共約4千人。科技廠商若有意願做廠內移工篩檢，應透過竹科管理局申請安排檢測。

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