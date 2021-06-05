別讓在地美味消失！ 萬華近百家餐飲名店自救　籲外帶撐生計

▲近一百家萬華在地店家團結起來，配合疫情指揮中心的外帶及外送規範盡量正常營業。（圖／文化總會提供，下同）



生活中心／綜合報導

行政院已頒布紓困4.0方案，但疫情爆發之初的重災區台北市萬華區及西門町商圈，僅管近日疫情趨緩卻仍呈現人潮稀落、經濟蕭條的景象，近百家艋舺在地美食店家發揮自救精神，線上線下大串聯。文化總會的「萬華大鬧熱」粉絲專頁，繼上個月號召網友換上「萬華加油」的臉書特效框，消彌大眾對萬華的誤解，6月4日再公佈98家可外送或外帶的萬華美食，包括60年老店蔴油李、必比登狂推的一甲子餐飲店等等都跟進響應，希望大家在遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，給優質店家一些支持與溫暖。

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▲飄香一甲子的蔴油李老闆說，好不容易5月中旬剛從小攤子轉為新店面，卻只開了三天就因為疫情歇業，業績根本砍半再對折。



近一百家萬華在地店家團結起來，配合疫情指揮中心的外帶及外送規範，都還是盡量正常營業，但大多時候都只能開著店乾瞪眼，等不到客人上門。像是位在祖師廟旁的一甲子餐飲，是入選「必比登」的美食小吃，以前總是大排長龍，買一碗控肉飯要等一小時，這半個月來幾乎沒人光顧；飄香一甲子的蔴油李，更是苦主代表，老闆說，「努力了好幾十年，好不容易5月中旬剛從小攤子轉為新店面，卻只開了三天就因為疫情歇業，業績根本砍半再對折。」另外，開設在三水市場內的老店多餃舍，也因為市場人潮銳減，店休好幾天，都靠老顧客在苦撐生意。

▲位在祖師廟旁的一甲子餐飲，是入選「必比登」的美食小吃，以前總是大排長龍，買一碗控肉飯要等一小時，這半個月來幾乎沒人光顧。



協助建議店家名單的萬華區議員吳沛憶說，近日來萬華的疫情已趨緩，然而許多在地店家因一連串的衝擊大受影響，至今都還在咬牙硬撐。吳沛憶遺憾表示，原本計畫串連一百家店，但還在整理名單時，其中兩家店已經不堪負荷歇業了，讓她意識到幫助萬華刻不容緩。

文總副書長李厚慶表示，文化總會去年底曾舉辦《萬華大鬧熱》系列活動，邀請許多在地店家共襄盛舉，與萬華頗有淵源，因此在粉專上協助發起店家串聯活動。李厚慶強調，防疫仍是最高指導原則，但「飲食」這件事在萬華不只是一頓溫飽，更肩負著鄰里照顧、情感聯繫的重要功能，若眼睜睜看著這些店家凋零，屬於這古城區的部分記憶也會消逝，因此透過文總曾發起的「萬華大鬧熱」粉絲專頁，希望全民一起幫忙，也可以把這些店家存為「口袋名單」，待疫情穩定後，多去萬華用行動支持在地好滋味。

▲▼文化總會發起的「萬華大鬧熱」粉絲專頁，希望全民一起幫忙，也可以把這些店家存為「口袋名單」，待疫情穩定後，多去萬華用行動支持在地好滋味。



