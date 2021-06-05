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萬華阿公店怎麼玩！名嘴揭露的5種暗黑玩法　確診者念念不忘

萬華阿公店現在有不少小姐自己集資當起老闆，分租節省開銷。（圖／報系資料照）

▲萬華阿公店現在有不少小姐自己集資當起老闆，分租節省開銷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

本土疫情持續延燒，較早爆發群聚案例的萬華區成為熱點地區，也讓外界好奇該地阿公店的產業秘密。節目《震震有詞》邀請資深媒體人丁學偉、林裕豐和兩性專家H，來探討阿公店的魅力到底多大，過程中，丁學偉揭露阿公店的5種「暗黑玩法」讓確診者念念不忘。

名嘴揭露阿公店5種「暗黑玩法」讓確診者念念不忘。（圖／報系資料照）

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▲名嘴揭露阿公店5種「暗黑玩法」讓確診者念念不忘。

萬華茶室爆出群聚感染事件，導致北部店家停業，甚至還有阿公店小姐往南移動，無論是轉往地下化繼續賺錢，或是回到家鄉與家人同住，都成了疫情破口。兩性專家H就表示，所謂「阿公店」的定義就是裝潢簡陋老舊、消費金額比酒店低，「曾經有朋友去過一家店，小姐鐘點費便宜，但啤酒1瓶要200元，為了業績小姐會拚命喝啤酒」，結果消費完後，啤酒錢比小姐費用還多。

林裕豐說，茶室基本消費低，吸引尋芳客。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

▲林裕豐說，茶室基本消費低，吸引尋芳客。

林裕豐指出，不少民眾分不清楚茶室和阿公店的差別，茶室就是喝茶，阿公店則是喝酒，「基本消費600，不能挑小姐，因為店家希望大家坐公檯，10分鐘就轉走，如果有一個人是帶原，你馬上每家店都被感染到病毒」。

丁學偉則表示，「茶室阿公店是打著茶藝館、歌友會、清茶館、卡拉OK等名義營業的小店，其實就是傳統情色行業」，他表示，早期茶室阿公店的小姐年紀偏大，現在除了「大齡小姐」之外，還有主打年輕外籍妹的「越南店」，作風大膽。

丁學偉說外籍小姐很多尺度都很大，甚至贏過酒店。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

▲丁學偉說外籍小姐很多尺度都很大，甚至贏過酒店。

丁學偉繼續補充，阿公店不僅有年齡較長的小姐，也有來自大陸、東南亞的年輕女生，「很多酒店都被越南妹打趴」，這些女性敢玩，「沒有脫光不行...像阿公店她們常穿那種緊身的洋裝，裡面什麼都不穿」，還肆意讓客人上下其手，警察也很難查到，因為店家都是以飲食店作登記。

丁學偉還加碼揭密阿公店的5種暗黑玩法，「『毛台酒』、『連體嬰』、『冰火五重天』、『山泉酒』、『螞蟻上樹』」，兩性作家H也補充另一種玩法「吃飯配鮑魚」，尋芳客吃飯時邊錄影、邊「用手夾鮑魚」，尺度相當開。

丁學偉加碼揭露阿公店的5種暗黑玩法。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

▲丁學偉加碼揭露阿公店的5種暗黑玩法。

林裕豐也回憶起某次陪朋友去，一進門就見到穿著薄紗的阿姨胸部擠到爆出來迎客，當阿姨靠近時，就清楚看到「歲月的痕跡」和濃妝，「我藉機出去打電話然後一去不回，我朋友本來也想走，結果阿姨拉住了他開始服務」。

丁學偉也提到，裡面小房間燈光昏暗，有時候你也不清楚小姐長什麼模樣，身邊就有朋友某次辦完事打開燈，發現小姐嘴巴凹陷，著急尋找假牙，畫面相當驚悚。林裕豐表示，阿公店受歡迎就在於價格低廉，還能享受當大爺的感覺，小姐絕活不輸酒店，才會有尋芳客不群聚風險，硬是要上門消費。

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