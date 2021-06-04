曾玟學爆京元電逼上班　長官Line：無法配合不要勉強，但我會記住

▲曾玟學在臉抒發文，痛批京元電威脅員工，害員工不敢請假。（圖／翻攝曾玟學臉書）

記者陳凱力／苗栗報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染，部分員工得知後急著請假避災，苗栗縣議員曾玟學4日在臉書痛批京元電刻意阻擋員工請假「請假不會擋，但是會扣考績跟全勤獎金」、「若需要幫忙無法配合，不要勉強，但我會記住的」，「簡直是變相威脅，難怪員工都不敢請假」。

苗栗縣議員曾玟學4日在臉書表示，在昨天公司釋出不會阻擋請假的消息後，沒過多久，果不其然就收到消息，說有被告知請假不會擋，但是會扣考績跟全勤獎金。甚至還說「若需要幫忙無法配合，不要勉強，但我會記住的。」簡直是變相威脅，難怪員工都不敢請假。

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曾玟學說，這幾天自己的私訊被灌爆，有很多無助、害怕的員工，哭著跟家人抱歉，甚至因為在京元電上班就被投以異樣眼光，還有被快篩排除在外的外包廠商，員工們冒著生命安全在幫公司維持產線運作，高層如果有人還是這種心態，真的非常不可取。

曾玟學呼籲，請合法的防疫照護假，按規定就不能扣全勤獎金，員工請假雖然公司可以有相對措施，但在這非常時期仍不厚道，痛批京元電內部甚至傳出「這是測試忠誠度的好時機」的說法，讓人很心寒。記者出稿前仍無法與京元電取得聯繫，因此上述指控仍無法獲得證實或回應。

另有竹科大老私下表示，外籍移工因為語言、風俗習慣與本地人不同，因此他們有自己的聚集團體，下班後搭著火車、騎著電動車就出門與同鄉聚會，即使是雇主也不能限制其自由，管理上並不容易，足跡也難以掌握，這一部分一直都是科技界隱憂，此次京元電會爆，只能說是運氣不好，防疫相關政策，像是疫苗、快篩都由中央統一指揮，地方配合，各廠遵從指示辦理，不管京元電宣布要不要上班，都無法令所有人滿意，希望外界給京元電一些消化時間，來處理此次危機，協助科技界安全下莊。

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