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竹市移工確診「有台北活動史」　室友、同事、老闆全家共10人匡列

▲案9554。（圖／新竹市府提供）

▲案9554為一名30多歲男性外籍移工，承攬工地相關業務，平常多於新竹台北往返，居住竹市員工宿舍，5月31日前往採檢、今日PCR篩檢陽性確診。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市3日新增1名COVID-19確診個案，案9554。新竹市疫情指揮中心說明，案9554為一名30多歲男性外籍移工，承攬工地相關業務，平常多於新竹台北往返，居住竹市員工宿舍，5月31日前往採檢、今日PCR篩檢陽性確診，共匡列10人居家隔離，已針對公司與宿舍附近公共區域、街道進行消毒。

案9554有台北活動史，5月31日前往醫院採檢，今日篩檢結果陽性確診。案9554有同住室友兼公司同事1人，公司同事2人，公司老闆與老闆家人7人，共匡列10人於防疫旅館進行居家隔離，並安排採檢，目前9人結果陰性、1人結果尚未出爐。

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▲案9554。（圖／新竹市府提供）

▲市府公布案9554相關足跡。

衛生局公布案9554足跡，5月27日7時30分至17時在台北某工地，平時主要出入工地與宿舍，三餐都自己煮食、或訂外送便當。

另外，針對有竹科廠商尋求市府支援協助「竹科移工擴大篩檢」，林智堅也表示，與科管局確認後，即在今日上午與竹市五大醫院視訊會議，討論醫事人力調度，因移工生活型態皆為宿舍，且彼此往來密切，群聚風險較高，基於地方與中央共同防疫原則，市府會與科管局、園區廠商合作，設立篩檢站，並透過分流執行篩檢，強化園區防疫。

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