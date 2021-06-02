　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超誇張不甩禁令！新竹PUB進出54人、酒店6男女開包廂　斷水斷電

▲新竹PUB超誇張　「一晚54人次進出」無視防疫禁業令偷營業。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方根據監視器揪出違反防疫群聚的不法業者。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市竹光路「九七小吃店」PUB在疫情停業期間，讓客人從側門進出，一個晚上竟多達54人進出PUB，另外經國路鑽石酒店也被查獲包廂遺留多個空酒瓶、有6名男女進出包廂，兩家業者無視防疫禁業令，偷偷營業，今被市府各裁罰6萬元，並處斷水斷電。

新竹市至5月14日宣布「準三級防疫」後，隨即要求八大行業及網咖、電子遊戲場從15日凌晨停業，5月28日進入全國三級警戒後，應停業場所擴及包括美容護膚、按摩等行業別。市府針對應停業之休閒娛樂場所，日以繼夜加強查緝，只要查獲開業就予以開罰。

▲新竹PUB超誇張　「一晚54人次進出」無視防疫禁業令偷營業。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方經比對監視器發現，「鑽石酒店」開啟鐵門走出6名男女，顯有違規營業情事。

▲新竹PUB超誇張　「一晚54人次進出」無視防疫禁業令偷營業。（圖／記者陳凱力翻攝）

市警局第一分局日前接獲民眾檢舉，稽查發現「鑽石酒店」內一處包廂遺留多個空酒瓶數、剛使用的菸灰缸，以及冒著水珠氣泡的冷飲，店內還有兩名員工；比對監視器發現，警察到場前半個多小時前，酒店開啟鐵門走出6名男女，顯有違規營業情事。

▲新竹PUB超誇張　「一晚54人次進出」無視防疫禁業令偷營業。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹光路「九七小吃店」某日凌晨0時至5時竟有高達54人次進出。

另有民眾向警方檢舉，竹光路的PUB「九七小吃店」偷偷營業，員警到場蒐證並調閱監視器，發現日前某晚，從凌晨0時至5時竟有高達54人次，從該PUB的側門進出，業者不顧防疫偷偷開店，違反禁令。

經深入調查並透過監視器確認，市府依傳染病防治法對兩案（鑽石酒店、九七小吃店）處以6萬罰款，今由跨局處聯合稽查小組到場執行斷水斷電。

美容護膚業也是三級警戒應停業的行業別，市警局第三分局前晚稽查詩威特美容名店時，發現招牌及店門皆開啟，店內4名員工都穿著店服，因顯有營業情事同樣遭到市府裁處6萬元。

市長林智堅表示，國內疫情十分嚴峻，全國各界都投注心力及資源加強防疫，就怕出現任何一個破口，危害市民及國人的生命安全。他說，這段時間以來，市府上下全力以赴，對應停業的娛樂場所也嚴厲稽查，倘有不肖分子心存僥倖、違反禁令，市府一定開罰絕不寬貸。

►獲韓國設計獎、大範圍捕蚊 「聲寶捕蚊燈」

►鋒面神助攻！寶山、寶二水庫進帳525萬噸　期待下一波降雨

►疫情期受創！新竹市娛樂餐飲業「3稅減免」　還可延期分期

►菜籃族免擠了！竹市農會推防疫菜箱　699元宅吃10種當季鮮蔬

ET快訊
快訊／彰化本土+10足跡曝！　驚見24hrs麻將聚會
快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」！227人採檢26人陽性
信義區長照中心已7死！　長照機構爆30件群聚感染
快訊／新北疫情擴大！土城暴增　各區分佈量曝光
桃園本土+28足跡曝！Costco南崁店、大潤發、UNIQL
LIVE／新北本土爆量「今增310例」　侯友宜最新說明
郭董捐BNT今送審　陳時中：缺了一項關鍵文件
金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應了
不甩禁令！PUB進出54人嗨翻　酒店6男女開包廂
放寬機師「3+11」沒會議紀錄監委要查　陳時中回應了
大規模接種「每週打100萬人次」　預約方式曝
全台傳統市場、夜市人流管制　3規定出爐
18天的改變！民眾自律封城　直擊台北驚人落差
「大規模接種」3大面向曝光！基層診所、社區接種站納入施打
國內首例！30多歲男打AZ出現「血栓」　發燒、持續頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

確診病患攻擊醫護事件頻傳　警政署下令提高醫院維安層級

隨機殺人魔上訴求免死　與妻冷血對話曝「我好帥」肖想2、3年出獄

市長讚「這樣就對了！」　暖警再現...沒開單還送口罩實況曝

超誇張不甩禁令！新竹PUB進出54人、酒店6男女開包廂　斷水斷電

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

確診通緝犯「赤腳搭捷運」遭鎖定　萬華華西街住處被逮沒反抗

彰化人妻如廁「遭刺129刀」亡！香腸攤老闆判死+賠千萬：我很抱歉

仁愛醫院確診男持棍破窗！趁醫護不注意逃離　竟還「搭捷運落跑」

快訊／砸破仁愛醫院玻璃還落跑！　確診男萬華落網了

民眾不敢去萬華分局做筆錄...案件恐延宕　警向地檢署申請延期

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

確診病患攻擊醫護事件頻傳　警政署下令提高醫院維安層級

隨機殺人魔上訴求免死　與妻冷血對話曝「我好帥」肖想2、3年出獄

市長讚「這樣就對了！」　暖警再現...沒開單還送口罩實況曝

超誇張不甩禁令！新竹PUB進出54人、酒店6男女開包廂　斷水斷電

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

確診通緝犯「赤腳搭捷運」遭鎖定　萬華華西街住處被逮沒反抗

彰化人妻如廁「遭刺129刀」亡！香腸攤老闆判死+賠千萬：我很抱歉

仁愛醫院確診男持棍破窗！趁醫護不注意逃離　竟還「搭捷運落跑」

快訊／砸破仁愛醫院玻璃還落跑！　確診男萬華落網了

民眾不敢去萬華分局做筆錄...案件恐延宕　警向地檢署申請延期

ET民調／如果可選擇.....6成6想打進口　1成9仍願挺國產

快訊／彰化本土+10足跡曝！　驚見「24hrs麻將聚會」、2小吃店

確診病患攻擊醫護事件頻傳　警政署下令提高醫院維安層級

只領過三倍券！上班族怒「8千億紓困」拿不到半毛：沒繳稅的卻有份

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」！匡列227人採檢　26人呈陽性反應

2汪玩嗨「頭轉180度」倒地！　細看驚悚組合媽嘆：差點被嚇死

快訊／新北確診3947人「土城暴增31」　各行政區確診數曝光

TOYOTA「大改款Land Crusier」6／9登場　新TNGA-F平台、動力上身

長照機構已爆30件感染事件！北市信義區老人長照中心已7死

無尊講鬼故事「臉變馬賽克」直播被干擾！　收訊息：快開燈後面有3女

直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

社會熱門新聞

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

九頭身D奶茶花女「神似藝人周曉涵」

男到院前亡快篩陽性　里長：PCR陰性已火化

聯醫仁愛院區確診者竟落跑　警未上銬監視

用四盆花打趴一個黨！朱學恒再度開嗆

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝

吳夢夢告贏老司機　無碼啪片有版權創首例

即／砸破仁愛醫院玻璃還落跑！　確診男萬華落網了

仁愛醫院確診男趁醫護不注意竟「搭捷運落跑」

渣男撿屍朋友女友　害她不敢關燈睡

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

東洋賓士自撞燒成廢鐵　駕駛嘆：200萬飛了

傳台積電群聚假訊息　調查局憂境外攻擊

紅牌重機高速闖紅燈！攔腰撞轎車…騎士噴飛10公尺重摔

更多熱門

相關新聞

金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應

金融時報評台「未做好疫情爆發準備」　陳時中回應

近來本土疫情大爆發，針對台灣面臨沒有病床、呼吸器狀況，英國《金融時報》就指出台灣未在疫情爆發前做好準備，就連台公衛專家也不願「逆時中」，對此，指揮官陳時中回應「我們虛心接受，不過這波疫情確實來得非常快，經過這二週的努力，現在醫療量能漸漸平穩，目前也在持續擴大量能。」

團膳業者支援送菜　今天訂明天到

團膳業者支援送菜　今天訂明天到

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

周興哲趙岱新認了復合：現在很開心

陳敬宣錯愕閨蜜接手舊愛周予天

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面