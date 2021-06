家屬未認屍就火化辦葬禮　老婦突「死而復生」氣噗噗返家

▲吉里賈瑪突然返家讓親友全嚇壞。(圖/翻攝自推特/@PhanindraP_TNIE)



記者張方瑀/綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻,而龐大的確診、死亡人數也讓當地出現不少烏龍事件。日前有一名老婦人被醫院宣布病逝,請家屬將遺體領回火化,沒想到家屬因為防疫規定,並未仔細查看屍袋內的遺體模樣,就直接進行火化,結果這名婦人在兩個星期後突然返家,還怪家人為何都沒去醫院探視她。

根據《今日印度》報導,住在安得拉邦(Andhra)的老婦人吉里賈瑪(Muthyala Girijamma)5月12日確診新冠肺炎後就開始住院治療,結果她的家人在3天後接到病逝通知,便立刻趕往醫院。吉里賈瑪的姪子表示,當時遺體被放在屍袋內,且由於社交距離規定,他們只能遠遠地看一眼,確認是吉里賈瑪後,就將遺體領回家。

#bizarre: A 55-year-old woman M Girijamma, who had been declared dead due to #COVID19 by #Vijayawada GGH authorities, was found alive two weeks later as she arrives her home in #Jaggayapet on Wednesday. Docs declared her dead on May15.@xpressandhra#AndhraPradesh@ArogyaAndhra pic.twitter.com/8ERc4XCHoH