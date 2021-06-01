父親突然猝死家人拒絕領屍！　遺體被2警「丟垃圾車」載去火化

▲警察把遺體丟垃圾車的影片在網路上流傳。（圖／翻攝自Twitter／Kamal khan）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情造成醫療資源匱乏，除了出現大量屍體被丟在恆河的誇張景象，北方邦馬霍巴縣(Mahoba)也傳出警察把屍體丟垃圾車上，再載去火葬場處理，事件引發民眾怒火，當局已要求官員進行徹查。

事件上月29日發生在霍巴縣一間醫院外，從影片中可看到，2至3名警察竟然用黑色垃圾袋包裹著屍體，再把屍體用垃圾車來運，誇張過程全被附近民眾用手機給拍了下來。

影片引發外界批評，不過有消息指出其實是家屬要警察把遺體丟垃圾車上。50多歲死者拉姆(Ram Karan Kushwaha)的兒子迪帕克(Deepak)向媒體表示，平時在外地工作的父親，因為身體不適上月28日回到家中，然而當天便病情惡化被送到醫院，屍體後來被移到太平間。

警方也出面指責死者家屬，「驗屍完後因為家屬不願意領回，好不容易才說服他們到醫院為死者舉行喪禮，最後死者兒子選擇以垃圾車方式載遺體去火葬」。不過當地官員仍下令要徹查這起案件，並規定要在24小時內提出報告。