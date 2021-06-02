確診者身亡「醫生秒遭痛毆倒地」！24家屬圍攻狠揍　恐怖影片曝光

▲ 醫生被打到跌坐地上，只能以手保護頭部。（圖／翻攝自Twitter／@debnath_aryan）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情趨緩，2日通報單日新增13.2萬人確診及3207起死亡個案。醫療資源緊繃之下，前線人員承受龐大壓力，阿薩姆邦卻傳出一起醫護遭到攻擊的離譜事件，一名醫生在患者病逝後遭20逾人圍毆，恐怖影片在社群媒體上瘋傳，點燃大眾怒火。

綜合《印度斯坦時報》、《印度快報》報導，這起事件發生於阿薩姆邦納岡縣霍賈伊城一家新冠患者護理中心，一名醫師負責的確診患者病重不治，竟因此遭家屬暴力攻擊。根據印度醫學協會（IMA），該名患者1日上午11時入院，3小時後不幸過世。逾20名家屬隨後開始破壞大樓、洗劫院內儀器，接著攻擊醫生。

現場影片可見，一群男女圍著身穿白色背心與牛仔褲的醫生，以鍋子、掃把上的木柄等器具不斷使勁毆打，還有人伸腳猛踹，導致醫生狼狽坐在地上，只能以手護著頭部，接著將他強拉到戶外草坪上，繼續攻擊。這段近2分鐘的殘忍影片累計近10萬次觀看，且畫面中出現一名警察，卻沒有試圖制止，令網友更加憤怒。

IMA對此表示，除非當局在2日上午7時前逮補所有涉案者，並為所有醫院及護理中心佈署武裝安全人員、提供監視器及保障24小時供電，否則3日將呼籲阿薩姆邦所有醫師抵制一切非緊急醫療服務，包括非重症新冠患者。阿薩姆邦首席部長薩爾馬（Himanta Biswa Sarma）稍早則在推特發文宣布，24名參與野蠻攻擊的罪犯已被逮補。

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