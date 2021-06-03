高燒急送ICU「被打鎮靜劑」⋯少女躺病床遭值班醫護性侵！

▲ 18歲少女遭注射藥物後性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦日前發生一起驚悚案件，一名18歲少女出現高燒症狀，送往附近照護醫院重症病房，未料一名男性醫護人員半夜為她打鎮靜劑，接著加以性侵，犯案後還關閉監視器，試圖湮滅證據，事件曝光後震驚社會。

根據《Times Now》3日報導，這起事件發生於北方邦密拉特市一家醫院，這名少女上月27日因持續高燒，住進重症病房，竟遭值班的男性醫護人員卡西姆（Qasim）施打鎮靜劑後性侵，並要求她保密，否則要為她注射毒藥。她事後鼓起勇氣向兄長的妻子坦白，男子的犯行才公諸於世。

少女的家屬到醫院調閱監視器，確認卡西姆在事發當天凌晨約3時犯案，卻發現監視器在事發後約40分鐘內都處於關閉狀態，懷疑卡西姆為掩蓋罪行而關閉監視器，馬上到警局遞交文件報案。

警方現已逮補卡西姆，正進行審問。但有報導指出，當地派出所警員起初誤導高級警官，謊稱未收到少女家屬的投訴文件，還給予卡西姆機會與受害者和解。卡西姆親友也傳出向少女家屬施壓，要求達成和解。

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