快訊／水利署發「淹水警報」：大安區一級、中正、萬華二級警戒

記者董美琪／綜合報導

水利署4日晚間7點10分發出淹水警報，台北市大安區淹水一級警戒（台灣大學站6小時雨量250mm）北市中正區、萬華區淹水二級警戒（6小時雨量150.5mm）如持續降雨，可能3小時內開始積淹水。

▲北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）



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警戒區包括，大安區、仁愛路圓環、基隆路三段、中正區、博愛路跟漢口街一帶、南陽街及新光商圈公園路、萬華區、西園路二段一帶、和平西路三段及雅江街。

水利署表示，請該區民眾注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

▲ 台北市富陽街淹水。（圖／居民提供）



另外中央氣象局晚間7時30分發「豪雨特報」：

鋒面影響，易有短延時強降雨，今（４）日台北市及南投縣已有大豪雨發生，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣地區及台中市山區已有豪雨發生，今晚至明（５）日南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣地區及台南山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

▼北市信義區和平東路淹水。（圖／記者羅婉庭攝）



▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

