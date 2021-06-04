雨不停！滯留鋒面接力報到　16縣市嚴防強降雨

▲氣象局提醒，新一波梅雨鋒面周末到來，將比上一波帶來更多雨勢。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年第3號颱風彩雲強度減弱，中央氣象局已於4日晚間8點30分解除颱風警報，不過受到這波鋒面北上影響，為南部地區帶來富含水氣的西南風，迎風面之地區今晚雨勢將會增加。中央氣象局提醒，周末各地天氣仍不穩定，西半部及東北部地區容易有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生的機率，提醒民眾要特別小心。

中央氣象局晚間9點40分針對16縣市發布豪雨特報並指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(4)日臺北市及南投縣已有大豪雨發生，新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣地區及臺中市山區已有豪雨發生，今晚至明(5)日南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣地區及臺南山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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▲2021/06/04 晚間雷達回波圖。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局提醒，彩雲颱風將減弱為熱帶性低氣壓，預計今晚至明天清晨移動至臺灣東部海面，不過隨著它北上，西南風迎風面之地區在今晚將有雨勢出現。緊接著周末受到滯留鋒面影響，帶來的強降雨可能又大又急，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

中央氣象局也強調，滯留鋒面在周末影響最劇，西半部及東北部有局部大雨或豪雨發生的機率，其中在南臺灣山區局部區域甚至有出現大豪雨等級降雨的可能，花東地區也有短暫陣雨或雷雨出現，鋒面滯留期間，容易出現中尺度對流消消長長，容易伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，變化快速，請隨時留意氣象局當天發布之最新訊息。