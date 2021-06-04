全文／蔡英文感謝美日捐疫苗　「郭台銘熱心，大家不需酸言酸語」

▲0604總統蔡英文發表談話，說明防疫工作與疫苗進度。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

政治中心／台北報導

總統蔡英文4日下午在總統府，針對防疫工作與疫苗進度發表談話，她除了感謝日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，也感謝美國宣布將台灣納入全球捐贈疫苗規劃。蔡英文強調，政府會持續跟相關國家溝通，希望能確保更多疫苗的穩定供給。

另外，針對鴻海創辦人郭台銘與民間團體表示要購買疫苗所掀起的討論與爭議，蔡英文在今天的談話中也特別表示，除了政府在努力，民間團體也很幫忙，她拜託大家對用心付出的人不需酸言酸語，團結力量才會大。

以下為蔡英文談話內容全文：

今天有一個好消息。日本政府提供給我們的124萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣。

謝謝這段期間，所有為疫苗奔走的台日官方和民間人士，因為有各位的幫忙，讓我們再一次見證了，基於共享價值、互相扶持的「台日友好」真諦。

不只是日本，昨天美國白宮也宣布，會將台灣納入對全球捐贈疫苗的規劃當中，對於美國政府及時伸出援手，我也要在此表達感謝之意。

我也要肯定這段期間，辛苦工作的外交團隊，他們夜以繼日，把握每一個可能爭取到疫苗的機會，為協助台灣防疫而奮戰。接下來，我們會持續跟相關國家來溝通，希望能確保更多疫苗的穩定供給。

我要請大家理解，疫苗供給緊張，不是只有我們，事實上各國政府都在爭搶疫苗。台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

當然，除了政府在努力，像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙，也許一時還沒有看到成果，但我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。

下一個階段，我們將會進入大規模的疫苗施打，如同我前幾天跟大家報告的，預約平台已經快要完成；接種站的部分，各縣市也都已經開始配合中央安排，調配場所。疫苗施打有一定的順序，也請大家登記之後靜心等待，輪到你，就去打。

前幾天有護理師遭到確診者攻擊，前天我也打電話慰問受傷住院的護理師。昨天看到傷勢較輕的護理師，因為掛念疫情和工作夥伴，在休養了一天後，就回到崗位繼續照顧病人，看了實在讓人不捨又感動。

防疫人員都是盡了全力在拚，這一仗，要拜託所有的國人同胞，給他們最大的支持和鼓勵。尤其疫情進入社區感染後，只要防疫一鬆懈，確診人數就會增加，大家一定要持續警戒，才能減輕前線醫護的負擔。

這兩天，受到颱風影響，氣象局也發布了大雨及豪雨特報，我要提醒大家，防疫也要防颱，請大家注意颱風動態、注意安全。這個週末，三級警戒還在持續，再一次拜託大家，沒有必要就不要出門，減少群聚、做好防疫，謝謝大家的配合，有疫苗的好消息，只要確認，我們一定會盡快跟大家報告，請大家不要擔心，謝謝大家。