快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文4日針對防疫工作與疫苗進度發表談話，她表示，除了政府在努力，「像是郭台銘董事長、佛光山」，都很熱心來幫忙，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。對此，擔任郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤私下低調表示：「感謝蔡總統的肯定」。

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

對於疫苗進度，蔡英文表示，疫苗供給緊張，不是只有我們，事實上各國政府都在爭搶疫苗。台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

蔡英文說，當然，除了政府在努力，像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙，也許一時還沒有看到成果，但我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。

郭台銘在團隊遞交採購疫苗的申請文件後，日前透過臉書表示，「疫苗採購不是上街買菜」，在這個艱難的時刻，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結；面臨全球都在搶疫苗的情況下，全力配合政府的相關考量。

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