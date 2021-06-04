快訊／蔡英文肯定郭台銘熱心搶疫苗　「用心付出不需要酸言酸語」

記者林銘翰／台北報導

日本、美國相繼宣布捐贈台灣新冠疫苗，總統蔡英文4日表示，台灣的國際處境很艱困，包括鴻海集團董事長郭台銘、佛光山，以及很多民間的團體，都很熱心幫忙爭取疫苗，也許一時還沒有看到成果，但是疫苗取得不簡單，對於用心付出的人不需要酸言酸語，團結力量才會大。

▲總統蔡英文針對防疫工作與疫苗進度發表談話。（圖／翻攝直播）



蔡英文4日下午於總統府發表談話，針對防疫工作、疫苗進度等相關事項進行說明。

蔡英文表示，今天有一個好消息，日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣，謝謝這段期間所有為疫苗奔走的台日官方、民間人士，因為有大家的幫忙，讓台灣再一次見證，基於共享價值、互相扶持的台日友好真諦。

蔡英文指出，不只是日本，昨天美國白宮也宣布，會將台灣納入對全球捐贈疫苗的規劃當中，對於美國及時伸出援手，她也要在此表達感謝之意。

蔡英文說，她要肯定這段期間辛苦工作的外交團隊，所有人夜以繼日、把握每一個可能爭取到疫苗的機會，協助台灣防疫而奮戰，接下來台灣會持續與相關國家溝通，希望能確保更多疫苗的穩定供給。

蔡英文說明，疫苗供給緊張，不是只有台灣，事實上各國政府都在爭搶疫苗，台灣的國際處境很艱困，「疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數」，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮實在是過意不去。

蔡英文也說，除了政府在努力，像是郭台銘、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心幫忙，也許一時還沒有看到成果，但她也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對於用心付出的人不需要酸言酸語，團結力量才會大。

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