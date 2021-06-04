快訊／國產疫苗陷炒股疑雲　蔡英文親上火線駁斥：請拿出證據

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文4日下午針對疫苗進度及疫情發表談話，她指出，政府絕不會因為要爭取國產，就犧牲安全性與品質，一定以國際疫苗標準嚴格把關。

至於外界質疑國產疫苗有炒股與不當利益問題，蔡英文聲明，相關財產申報資料都是公開透明的，可以查證，也做了內部清查，相關政務人員皆無炒股問題，若有證據請提出，將依法嚴查，絕不允許公權力受到挑戰。

▼蔡英文總統駁斥炒股說。（示意圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文表示，各國政府都窮盡能力以最快速度取得疫苗，台灣也是如此，政府每天緊盯催促已下訂的將近1200萬劑疫苗，期盼早一天抵達，國人能早一天施打、早一天安心。

除了由政府採購之外，蔡英文表示，近日許多民間團體、國外政府、民間組織、地方政府協助疫苗供給，非常感謝他們的幫忙，民間團體由內政部陳宗彥次長擔任窗口，企業則有經濟部長王美花為窗口，政府與民間將共同努力，積極努力取得到更多疫苗，並確保安全、可靠、合法、有效，保障國人健康。她強調，政府樂意保障疫苗安全有效又合法，絕無阻擋問題。

至於外界質疑國產疫苗，蔡英文強調，以現在國際疫苗供給情況，若無自己的疫苗供給能量，將會在國際上處處受制於人，也將因國際供需失衡受到影響，因此唯有自己供給疫苗才是戰略優先項目，也是世界許多國家正在努力衝刺的目標。

蔡英文說，國產疫苗研發製造過程很嚴謹，國內一流專家都參與其中，疫苗是要打入人體，安全有效為先決條件，絕不會因為要爭取國產，就犧牲安全性與品質，一定以國際疫苗標準嚴格把關。

至於外界質疑有炒股與不當利益問題，蔡英文聲明，相關財產申報資料都是公開透明的，可以查證，也做了內部清查，相關政務人員皆無炒股問題，也歡迎提出證據，將依法嚴查，絕不允許公權力受到挑戰。