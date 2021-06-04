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美航天業好壞取決「這國」訂單　波音CEO：中美貿易該解凍

▲▼波音787夢幻客機。（圖／路透）

▲波音787夢幻客機。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美貿易戰導致太多變數，牽動兩國企業佈局。據《路透社》報導美國波音公司董事長戴維·卡爾霍恩（David L. Calhoun）再次對中美貿易關係表達擔憂。他表示，「無法預測中美貿易關係何時解凍，讓公司可以再度打開中國這個全球增長最快的航空市場。」一個多月前，卡爾霍恩曾敦促拜登恢復中美經貿關係，並強調來自中國的飛機訂單將是該公司長期健康發展的關鍵。

陸媒《觀察者》引述該報導稱，卡爾霍恩在投行伯恩斯坦第37屆年度戰略決策會議上表示，新冠肺炎疫情導致的航空市場低迷期，航空業經歷比預期「更強勁」的市場反彈。相較以往訂單數字，波音公司的客機預計今年夏季開始「將能夠提供的最大份額為大約100架波音787飛機。」

▲▼波音737 MAX 客機。（圖／路透）

▲波音737 MAX 客機。（圖／路透）

回顧過去，波音主力機型737MAX因重大空難事故遭全球停飛，加上新冠疫情對民航業的衝擊，波音2020年僅交付157架飛機，產量跌至近50年來最低，最大飛機製造商的地位也連續兩年被歐洲空客取代。

報導稱，今年一季度，波音遭遇連續第六個季度的虧損。卡爾霍恩曾在一季度財報電話會議上坦言，「美國航空航天業的成績好壞取決於中國訂單、現在是指出與中國貿易關係重要性的時候了」。

卡爾霍恩再次對中美貿易關係提出擔憂。他認為，無法預測中美貿易關係何時解凍，可以讓公司打開中國這個全球增長最快之一的航空市場。

據了解，2017年4月，中美之間發生貿易摩擦後，波音來自中國的訂單直線降到谷底。 2017年5月至2021年3月底，波音來自中國的客機訂單僅15架，而在2019年4月，中國和空客達成300架客機的大訂單。

2017年中美關係急劇惡化前，「正常年份」的2012-2016年裡，波音數據顯示，全球累計訂單為6146架，期間中國累計下達732架波音客機的確認訂單，其中有141架屬於價值較高的寬體客機。

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