說好和海豚一起游泳　美9歲女童半夜開車載妹妹出車禍

▲9歲女童駕駛紅色轎車載4歲妹妹要去加州,卻在路上發生車禍。(圖/翻攝自Twitter/WVC Police)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國猶他州西谷市(West Valley City)市區路上2日凌晨發生一起車禍,猶他州交通廳接獲通報前往事故現場,發現駕駛是一名僅僅9歲的女童,車上還有另一位4歲女童,兩人是姐妹。

據美國媒體KUTV報導,車禍發生在大約凌晨5點,9歲女童駕駛著紅色汽車,原本打算載著妹妹到加州海邊遊玩,卻在路上發生意外,從側面撞上另一輛車。目睹事發經過的一名卡車駕駛向警方表示,以為紅色轎車的駕駛是酒後駕車。

西谷市警察局(West Valley City Police Department)警官米瑞特(Bill Merritt)表示,車禍發生時兩名女童都有繫上安全帶,無人傷亡。他也指出,兩名女童平常住在同一個房間,這段時間一直討論想要去加州的海邊遊玩,想和海豚一起游泳。而猶他州201號公路(Utah State Route 201)的車禍現場附近,因為受到事故影響,北向和西向車道交通封鎖超過一小時。

警官李斯特(Scott List),女童與父母居住在西喬登市,孩子們把車偷偷開出門時,父母都還在睡覺,直到警方找上門才知道出事了。他說明,女童父母並沒有疏忽照顧兒童的前科,也沒有任何跡象顯示父母知道孩子們逕行開車上路的計畫。

女童父母表示,除了地下室的一扇門,家中其他門都有上鎖,孩子們應該就是從地下室的門出去的,而車鑰匙掛在孩子不易接觸到的地方,因此並不清楚女童如何拿到鑰匙。兩名女童在清晨3點左右離開家,女童父母是否會遭到起訴,警方並未說明。

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC