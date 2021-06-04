美日相繼提供台灣疫苗　民進黨團：對照出中國的惡形惡狀

▲日本124萬劑疫苗上午全數登機起飛來台。（圖／讀者提供）



記者林銘翰／台北報導

日本、美國相繼宣布將捐贈台灣新冠疫苗，民進黨立法院黨團書記長羅致政4日表示，美日等國提供疫苗給台灣時，絕對不會做任何附加的政治前提與條件，反觀中國總是使用政治理由，打壓台灣在國際取得疫苗，「中國只要不阻撓台灣，我們就阿彌陀佛了」。

民進黨團4日上午於立法院召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

羅致政表示，民進黨團要感謝美國及日本政府，現在國際社會上疫苗非常短缺，各國政府都透過各種方式想要獲得疫苗，「即便是大國本身，也面臨疫苗要搶奪的問題」，美日政府在這個時候決定提供台灣疫苗，民進黨團要表達非常高的感謝。

羅致政指出，政府在過去一段時間，的確用盡各種方法，希望在國際搶奪疫苗的同時，能夠為台灣民眾爭取到更多疫苗，終於在這幾天陸續看到成果，包括日本即將來台的124萬劑AZ疫苗，以及美國將有700萬劑疫苗要提供給台灣在內的亞洲國家。

羅致政強調，這些都是大家一起努力結果，也反映過去一段時間以來，台灣在「Taiwan can help」的努力，以及背後所有台灣人民無私的奉獻資源，因為幫助全世界所有的國家，所得到正面的回應。

民進黨立委鄭運鵬表示，這是台灣與美國、日本長期合作協力的成果，也是民間與政府共同的努力，不管是中央與地方，或是民間的社團與企業，感謝他們長期對台灣與日本、美國友誼上的協助。

鄭運鵬指出，日本是透過外務大臣茂木敏充宣布，今天將有124萬劑疫苗要運送到台灣，美國白宮則是透過國務院正式發表，把台灣納入這一波2500萬劑疫苗的國家，都是透過正式的外交途徑宣布。

鄭運鵬說，美日都是宣布前就直接公布，相信這波疫苗的合作、支援完全沒有政治條件，日本也沒有提到任何政治條件，都是正式的外交協助，也是長期以來台灣與美國、日本共同協力的成果。

羅致政表示，美日在提供疫苗給台灣時，不會做任何附加的政治前提與條件，可是中國總是用政治理由，打壓台灣在國際取得疫苗，包括台灣本來簽好的合約，而在日本可能用專機運送疫苗給台灣的同時，卻看到中共軍機繼續對台灣騷擾，可以對照出中國對台灣的惡形惡狀。

羅致政也提及，中國這兩天不斷放話可以提供疫苗給台灣，或是透過一些人轉達中國疫苗可以給台灣，「但是中國只要不阻撓台灣，我們就阿彌陀佛了」，只要不阻擋BNT與台灣已經幾乎要簽好的合約，台灣疫苗就可以立刻得到。

羅致政強調，與其說那麼多話，還不如做具體的行動，所以請中國不要用任何的政治條件，對台灣的疫苗取得設下任何阻撓與障礙。

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