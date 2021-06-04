　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美日相繼提供台灣疫苗　民進黨團：對照出中國的惡形惡狀

▲▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

▲日本124萬劑疫苗上午全數登機起飛來台。（圖／讀者提供）

記者林銘翰／台北報導

日本、美國相繼宣布將捐贈台灣新冠疫苗，民進黨立法院黨團書記長羅致政4日表示，美日等國提供疫苗給台灣時，絕對不會做任何附加的政治前提與條件，反觀中國總是使用政治理由，打壓台灣在國際取得疫苗，「中國只要不阻撓台灣，我們就阿彌陀佛了」。

民進黨團4日上午於立法院召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

羅致政表示，民進黨團要感謝美國及日本政府，現在國際社會上疫苗非常短缺，各國政府都透過各種方式想要獲得疫苗，「即便是大國本身，也面臨疫苗要搶奪的問題」，美日政府在這個時候決定提供台灣疫苗，民進黨團要表達非常高的感謝。

羅致政指出，政府在過去一段時間，的確用盡各種方法，希望在國際搶奪疫苗的同時，能夠為台灣民眾爭取到更多疫苗，終於在這幾天陸續看到成果，包括日本即將來台的124萬劑AZ疫苗，以及美國將有700萬劑疫苗要提供給台灣在內的亞洲國家。

羅致政強調，這些都是大家一起努力結果，也反映過去一段時間以來，台灣在「Taiwan can help」的努力，以及背後所有台灣人民無私的奉獻資源，因為幫助全世界所有的國家，所得到正面的回應。

民進黨立委鄭運鵬表示，這是台灣與美國、日本長期合作協力的成果，也是民間與政府共同的努力，不管是中央與地方，或是民間的社團與企業，感謝他們長期對台灣與日本、美國友誼上的協助。

鄭運鵬指出，日本是透過外務大臣茂木敏充宣布，今天將有124萬劑疫苗要運送到台灣，美國白宮則是透過國務院正式發表，把台灣納入這一波2500萬劑疫苗的國家，都是透過正式的外交途徑宣布。

鄭運鵬說，美日都是宣布前就直接公布，相信這波疫苗的合作、支援完全沒有政治條件，日本也沒有提到任何政治條件，都是正式的外交協助，也是長期以來台灣與美國、日本共同協力的成果。

羅致政表示，美日在提供疫苗給台灣時，不會做任何附加的政治前提與條件，可是中國總是用政治理由，打壓台灣在國際取得疫苗，包括台灣本來簽好的合約，而在日本可能用專機運送疫苗給台灣的同時，卻看到中共軍機繼續對台灣騷擾，可以對照出中國對台灣的惡形惡狀。

羅致政也提及，中國這兩天不斷放話可以提供疫苗給台灣，或是透過一些人轉達中國疫苗可以給台灣，「但是中國只要不阻撓台灣，我們就阿彌陀佛了」，只要不阻擋BNT與台灣已經幾乎要簽好的合約，台灣疫苗就可以立刻得到。

羅致政強調，與其說那麼多話，還不如做具體的行動，所以請中國不要用任何的政治條件，對台灣的疫苗取得設下任何阻撓與障礙。

其他人也看了這些新聞...

日本124萬劑疫苗登機畫面曝光　謝長廷機場90度鞠躬致謝
幕後／蔡英文與日本高層熱線　日方對目前只能給124萬劑感到抱歉
美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
獨／台塑六輕有員工確診！　設快篩站召回住宿人員
快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」
快訊／台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦回應了
京元電內部LINE訊息曝光！主管：請假不會擋　但我會記住的
停課到何時？9成3媽媽估：一路到暑假　就算復課會請假
突跳入帳通知！他興奮點開「迎接3萬紓困金」　下秒臉綠了
京元電「狂炸45確診」員工急了　內幕連環爆：只能等中獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美日相繼提供台灣疫苗　民進黨團：對照出中國的惡形惡狀

侯友宜防疫民調第一　羅智強爆：綠營正式啟動「誅侯計畫」

綠營圍剿侯友宜原因曝光！　她揭秘竟「跟疫苗有關」

國民黨立委發起連7天繞總統府抗議　民進黨團：立委職責不在凱道

日本AZ有原廠授權嗎？　他解答：總廠授權「日本製」沒有問題！

幕後／蔡英文熱線日本高層對話曝光　「目前只能給124萬劑感到抱歉」

124萬劑AZ起飛了　謝長廷冒雨守在停機坪「台日為了共同抗疫」

快訊／侯友宜感謝日本贈台124萬劑AZ疫苗　「我們心存感激」

立院民進黨團提案下週「朝野回議場」　力拚18日三讀紓困4.0預算

校正回歸擾亂統計　柯文哲「看這數字」就知北市疫情多嚴重

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

美日相繼提供台灣疫苗　民進黨團：對照出中國的惡形惡狀

侯友宜防疫民調第一　羅智強爆：綠營正式啟動「誅侯計畫」

綠營圍剿侯友宜原因曝光！　她揭秘竟「跟疫苗有關」

國民黨立委發起連7天繞總統府抗議　民進黨團：立委職責不在凱道

日本AZ有原廠授權嗎？　他解答：總廠授權「日本製」沒有問題！

幕後／蔡英文熱線日本高層對話曝光　「目前只能給124萬劑感到抱歉」

124萬劑AZ起飛了　謝長廷冒雨守在停機坪「台日為了共同抗疫」

快訊／侯友宜感謝日本贈台124萬劑AZ疫苗　「我們心存感激」

立院民進黨團提案下週「朝野回議場」　力拚18日三讀紓困4.0預算

校正回歸擾亂統計　柯文哲「看這數字」就知北市疫情多嚴重

阪神羅哈斯下二軍找陳偉殷聊天　監督曝練球態度

染疫悲歌！北屯家族長媳惡化失味覺　阿公重症亡後...嬤病況驟崩

日網見送疫苗給台「第一反應超暖」！報答震災援助：越艱辛越要互助

20天內7家人染疫死　第8人無法接受打擊又1死他心碎：一天火化4人

快訊／新北消防員第2例確診！PCR複檢陽性　刑警父親遭匡列隔離

快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」

福斯Golf、Skoda Octavia延遲上市　台灣福斯集團慘成疫情重災戶

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

惠利是我的！柳俊烈「吃飯眼睛離不開她」上週約會現場被拍了

她隨手放紙箱竟冒出「葫蘆背小貓」　肉肉溢出萌翻千網

政治熱門新聞

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

郭台銘買疫苗遭刁難？　她曝蔡政府內部分歧

紓困4.0今天發　「10機關+20縣市」懶人包

幕後／蔡英文與日本高層對話曝光「目前只能給124萬劑感到抱歉」

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

日本AZ有原廠授權嗎？　他解答：總廠授權「日本製」沒有問題！

簡訊實聯制免費？　NCC編列8億元預算恐「全民買單」

幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　這2人背後助拳

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

簡訊實聯制編8億元預算　NCC：維運成本

730萬人紓困金6/4入帳　沒領到有「敗部復活」

郭台銘缺BNT疫苗「原廠授權書」　疾管署長：國際騙子多

更多熱門

相關新聞

碼頭工人和陸船員聊天　慘遭居家檢疫14天

碼頭工人和陸船員聊天　慘遭居家檢疫14天

台灣本土疫情仍然嚴峻，就連外島也陸續傳出有民確診的情形，目前為離島淨土的金門3日傳出料羅港有碼頭工人，違規與大陸船員近距離「聊天」。金門縣港務處獲報後也火速啟動防疫機制，將該名碼頭工人隔離實施居家檢疫14天。

佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

台積電擴廠工程遭轟「防疫破口」　公司祭6大防疫新措施加強要求

台積電擴廠工程遭轟「防疫破口」　公司祭6大防疫新措施加強要求

曾玟學爆京元電逼上班　長官：不要勉強但我會記住

曾玟學爆京元電逼上班　長官：不要勉強但我會記住

台灣謝日本疫苗　國台辦稱政治操弄

台灣謝日本疫苗　國台辦稱政治操弄

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗日本美國民進黨團羅致政鄭運鵬

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

醫激推1個動作「秒測你缺氧沒」　變恐怖色快送醫

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面