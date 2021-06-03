京元45染疫「不停工」　員工被逼哭：不敢請假，上班又怕害到家人

▲京元電子竹南廠群聚感染，員工嚇壞：「怕得要死也不敢請假，上班又怕把病毒帶回家害到家人」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣IC大廠京元電子竹南廠發生群聚感染，截至3日累計已有45人確診，而且目前仍沒有停工消息，全公司7300人快篩則仍在持續進行。一名京元電子員工3日晚間在臉書表示，「我們很可憐，不想上班請自己的假都要解釋半天」、「怕得要死也不敢請假，上班又怕把病毒帶回家害到家人」，引發討論。

一名網友3日晚間在臉書社團「我是頭份人」表示，他們作為京元員工真的很可憐，不想上班請自己的假都要解釋半天，另外有一些同事更可憐，「家裡負擔重，明明心裡怕得要死，還是一樣不敢請假，怕變黑名單，被除名」、「停一停，好好大消毒一下，真的那麼難嗎」。

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▲員工在臉書發文，表示有同事急哭了。（圖／翻攝自臉書）

她透露，她有同事跟她講話講到哭，但她也沒有辦法可以幫忙，「同事家裡3個小朋友，還有老人家，有房貸保險學費要繳，怕得要死也不敢請假，上班又怕把病毒帶回家，害到家人」、「是要逼死她嗎，老闆，你也有兒有女啊，OP的命活該這麼賤嗎」。

她最後強調，「我已經做好除名的準備了，希望他們看到，犧牲我一個人的工作，換來大家的心安、身安、平安」。

其他網友看了紛紛安慰，「基層人員的悲歌，知道問題在哪裡，但沒辦法改變，除非辭職」、「可憐的京元員工，加油」、「科技廠做過都知道，請假比登天還難」、「我相信不只是京元上班的危險，擴散是整個苗栗」、「我懂那個身不由己，又兩難的心情，真的心很累」。