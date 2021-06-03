及時雨！林佳龍號召「捐贈負壓隔離艙」　2天募5千萬「能買20座」

▲林佳龍號召企業捐贈「組合式負壓隔離艙」。（圖／Facebook／林佳龍）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情尚未趨緩，站在防疫前線的醫護、警消等都相當辛苦，各界更是慷慨解囊捐贈善款或物資。對此，林佳龍與光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，用以支援前線防疫工作的行動，在短短兩天內就募資超過5000萬，能購入20座，及負擔所需運費，希望以最快的速度將這些設備，空運來台，送達最前線。

林佳龍3日在臉書發文，他在5月31日和光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，並在光合基金會和大肚山產創基金會各率先購入一座後，寫信希望能有更多人幫忙，結果迅速得到大肚山基金會校友、雲林之友會鄕親和企業家朋友踴躍響應，讓他感嘆「在患難的時候，有許多人一直把手伸著，互相扶持，這些真情一直在台灣社會裡，我們心裡無比感動、感謝」。

▲林佳龍。（圖／資料照）

林佳龍指出，他在擔任交通部長期間參與國家防疫工作，看見基層人員防疫的辛勞與風險，尤其處在第一線高風險區的醫護人員，更需要有好的設備與輔具，方能負荷升溫的疫情。

林佳龍說，不管從電視裡的畫面，或是窗外呼嘯而過的救護車，相信每一個人都發自內心，感佩醫護人員日以繼夜的付出，「他們負重前行，挺立在最前線，這些辛苦難以想像，我們心疼之餘，也不停思考如何多做一點事情，減輕他們的負擔。」

▲林佳龍認為，第一線高風險區的醫護人員，有好的設備與輔具，才能負荷升溫的疫情。（圖／Facebook／林佳龍，下同）

林佳龍提到，由日立公司所生產的室外組合式負壓隔離艙，適用檢疫或隔離的急診需求，日本政府已經廣泛的使用在醫院以及實驗室，而國內衛福部立桃園醫院先前也曾受贈一套此款設備，目前全國醫院確實有增添負壓隔離艙的需求，全台需求大約160 座，「於是我們展開聯繫，以實際行動支撐醫療體系，支援前線醫護人員。」

林佳龍表示，這次集資捐贈負壓隔離艙的自發行動，在2天之內就達到20座的初步目標，目前光合基金會將與中央疫情指揮中心保持密切聯繫，並著手進行第一批設備空運來台相關作業。他也感謝華航的協助，盼以最快的速度在一週左右將負壓隔離艙送至前線，為醫護人員帶來及時雨。

林佳龍相信，這種人饑己饑、人溺己溺的精神，也一定會帶動更多的善心人士接棒捐贈防疫物資給第一線的醫護和工作人員。他也呼籲，「這波疫情，沒有人是局外人。請大家減少不必要的出門，阻斷傳播，挺住醫療體系，挺住彼此。讓我們一起為醫護人員祈福、為台灣祈福！」

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