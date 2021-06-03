快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

▲行政院傳出外包人員確診，全院緊急實施清潔消毒作業。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院2日也傳出有員工確診。政院發言人羅秉成證實，有一委外單位派駐處辦之同仁於2日確診，其業務並無與院長、副院長或秘書長等有接觸，但為求謹慎，全院實施辦公空間加強清潔消毒作業，公文遞送調整為集中交換，並加強落實院內防疫措施。

行政院發言人羅秉成3日表示，行政院1名委外單位派駐處辦之同仁於2日確診，為中央流行疫情指揮中心3日公布的確診案例之一。該同仁業務為資料庫系統之維護及操作服務，與蘇貞昌院長、沈榮津副院長以及李孟諺秘書長等人並無接觸史。

羅秉成指出，該同仁早在5月26日就開始居家辦公，同月30日發病，出現嗅味覺異常、發燒達37.5度等症狀，並於2日確診。其所屬處辦已通知同月26日前曾與其接觸之同仁，加強自我健康監測，並於14天內以一人一室之方式進行居家隔離，其他同仁則需進行14 天之自我健康監測。

羅秉成表示，行政院自上週起即已進行居家辦公以及分區、分流辦公模式，未來也將持續推動，秘書長李孟諺並已指示針對全院實施辦公空間加強清潔消毒作業，公文遞送調整為集中交換，並加強落實院內防疫措施。