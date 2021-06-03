「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布台北市新增224病例，顯示疫情仍嚴峻，有專家呼籲北市建立廣篩制度。對此，台北市長柯文哲則表示，全面普篩是不對的，小區域熱區普篩才是對的，北市將會朝這方向去做。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲3日下午在北市防疫記者會上表示，就公共衛生觀點來看，還是要建立熱區才快篩，如果那個地方沒有感染，做快篩幹什麼？北市每天看數據、做研究，所以現在先成立快篩隊，會開始建立熱區。至於熱區怎麼定義？這是個好問題，北市就是且戰且走。

柯文哲在記者會上總結時也表示，「全面普篩這是不對地，熱區普篩是對的，小區域的熱區普篩是對的，這也是將來要做的」。

北市1日起成立快篩機動隊，副市長黃珊珊當時解釋，快篩機動隊是由聯合醫院領軍，目的是到最需要快篩的熱區，「希望能做到居民小規模普篩，找到傳染源，斷絕傳染鏈。」

黃珊珊也喊話，希望有症狀的朋友都可以來快篩，大膽假設自己有可能染疫，早點知道才可以保護自己與家人。很多快篩陽性或染疫的人很自責，怕自己拖累長官和同事，「可見台灣人有多麼善良，他們都是我們的同胞，我看到很多來快篩的朋友都把行李帶好了，顯然是做好心裡準備把自己關起來，他們為了保護家人與同事，真的是非常偉大的情操。」