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美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

▲▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

▲菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

記者林銘翰／台北報導

日本首相菅義偉2日在COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗高峰會中宣布，追加捐巨款並承諾將捐疫苗給海外，日本媒體報導，日本將提供疫苗給台灣。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政3日表示，任何國家願意在台灣需要疫苗時提供協助，政府都很歡迎。

日媒《每日新聞》報導，COVAX疫苗高峰會2日晚間舉行線上會議，主要國家等探討如何加速供應疫苗給開發中國家，峰會主席菅義偉表示，日本將捐出已確保要提供國內使用的疫苗當中約3000萬劑給開發中國家，將透過國際框架COVAX等提供。

羅致政受訪時表示，對於任何國家願意在台灣需要疫苗時提供協助，政府都很歡迎，美國國務卿布林肯2日在哥斯大黎加訪問時也提到，針對美國總統拜登日前宣布可能提供給國際社會的8000萬劑疫苗，在未來兩週內會提出程序、標準語實際上的具體作法。

羅致政也提及，美國期刊《國家利益》雜誌也報導，有前官員認為應該把台灣作為疫苗優先的供應對象，可見主要盟友對於提供台灣必要疫苗，都展現非常正面態度，也希望疫苗能夠順利進入台灣，劑量與過程都非常順利。

羅致政說，很多東西在還沒有到手之前，還是要盡量保持低調，畢竟全世界都在搶疫苗，很多事情只能在私下運作、不方便浮上檯面，以免在國際市場搶奪疫苗時，製造沒有必要的困擾。

羅致政強調，政府非常積極爭取各國疫苗，包括前線外交官、外交人員、衛福部官員，每天都非常忙碌地與國際市場、製造商、各國政府努力爭取，有些事不方便在這個時間點就公開，以面製造更多的變數。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則表示，非常感謝日本的國會議員、前美國國防部印太助理部長薛瑞福等人，都公開在國際媒體上呼籲協助台灣取得疫苗，政府也都樂觀以待。

劉世芳也說，有關在COVAX上繼續爭取其他國際上認可的疫苗，包括前線外交官、在歐洲很多的台灣代表也都是無時無刻在進行，這幾天包括鴻海集團創辦人郭台銘也在努力當中，政府對此表達感謝，只要能夠藉由合法管道進來的疫苗，政府都非常歡迎，大家一起來努力。

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