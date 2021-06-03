沖繩疫情失控　有重症風險也只能在家等！他居家療養10天肺一片白

▲沖繩感染率狂飆，但當地醫療資源卻已無法負荷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情持續蔓延，其中感染率最高的沖繩地區，因急速增加的確診者，造成醫療資源陷入緊繃。儘管醫療機關已經增設病床，但仍然趕不上疫情擴散的速度，導致即使是有重症化風險的病患也等不到病床，只能居家隔離療養。根據日媒報導，有一名60多歲男性被安排在家療養，怎知過了10天病情急速惡化，雖然緊急被送往醫院，但是肺部X光已經出現嚴重白色陰影。

根據《日本放送協會》報導，沖繩地區目前處於緊急事態，預計6月20日才會解禁，然而儘管已經發布緊急事態宣言，疫情卻仍在持續蔓延。根據統計，沖繩已經要成為全日本感染率最高的地區，然而當地醫療資源卻早已不堪負荷，情況十分嚴峻。

沖繩縣立中部醫院是當地的重點醫院，負責接收其他醫院無法收治的重症患者。該院原本僅有30張病床能夠收治新冠患者，但5月底時，透過增加醫護人力等方式，將可用病床數增加到約50張左右。儘管如此，住院病患依舊接連不斷，病床飽和率已陷入緊繃。

由於確診數持續飆高，部分病患即使有重症化風險，仍然無法住院進行治療，只能居家隔離療養。當地就有一名60多歲男性因為症狀較輕微被安排在家中療養，誰知過了10天後，仍然持續發燒、咳嗽，病情嚴重惡化，被緊急送進醫院時，肺部已經出現嚴重炎症，X光片上全是白色陰影。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

專櫃潤色唇膏霸主！小資也能入手DIOR、愛馬仕